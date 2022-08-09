“أكلات مصايف” أشهر حواوشي وباذنجان بولونييز
لا شك أن الوجبات الخفيفة هي الأقرب إلى قلوب أكثر الناس، يعد الباذنجان البولونييز من الوجبات الشهية السريعة اللذيذة وأيضا الحواوشي من الوجبات الرئيسية اللذيذة السهلة المحببة إلى أكثر الناس ومن أكثر الوجبات طهياً ويمكنك تقديم هذه الوجبات مع المخلل وشرائح الشيبسي حسب الرغبة.
وجبة الباذنجان بولونييز
المقادير:
- حبيتين بادنجان رومي.
- 150 جرام من اللحم المفروم الخالي من الدهن.
- معلقة واحدة من بودرة البصل يمكنك وضعها أو لا حسب الرغبة.
- كوب واحد من الطماطم المقشرة ومقطعة قطع صغيرة.
- فصين ثوم مفرومين ويمكنك وضع معلقة صغيرة من بودرة الثوم.
- ٢ ورقة غار مجروشين.
- نصف ملعقة صغيرة من حبهان بودرة.
- جوزة الطيب وملح وفلفل.
- فلفل أخضر حسب الرغبة.
الطريقة:
- يتم وضعها في وعاء زجاجي، رصي قطع البادنجان ثم قومي بتغليف الوعاء وقومي بتسخينه بالميكرويف عشر دقائق حتى يذبل ويتعرق.
- قومي بتعصيج اللحمة في مقلاة حتى تنضج ثم قومي بإضافة الطماطم والفلفل والتوابل.
- قومي بإضافة البادنجان ثم قومي بتقليبهم من ٨ دقائق إلى ١٠ دقائق.
- زيني الطبق في النهاية بمعلقة من حبات الصنوبر وتقدم ساخنة.
وجبة الحواوشي
يعد الحواوشي من الوجبات المفضلة الرئيسية لدى كثير من الناس.
مقادير إعداد العجين:
- ثلاث أكواب من الدقيق ثلاث معالق كبيرة من لبن البودرة.
- معلقة كبيرة من السكر ومعلقة صغيرة من الملح وثلاث معالق صغيرة الخميرة الجافة وربع كوب من الزيت وكوب من الماء الدافئ.
مقادير إعداد اللحم:
- أحضري نصف كيلو من اللحم المفروم، 1 بصلة و 1 فلفل أخضر أو أحمر حسب الرغبة وربطة بقدونس.
- وضع الملح والفلفل حسب الرغبة.
طريقة التحضير:
- أحضري العجانة.
- قومي بوضع المقادير السابقة الصلبة التي خصصناها لإعداد العجين، قومي برش كمية قليلة من الدقيق وقومي بالعجن بيديك لمدة خمس دقائق.
- قومي بوضع العجينة في قالب واتركيها حتى تتخمر.
- قومي بتقطيع الطماطم والفلفل والبقدونس والبصل إلى قطع صغيرة ثم قومي بإضافتهم إلى اللحم المفروم وضيفي إليهم الفلفل والملح.
- عند مرور ساعة سوف تجدي العجين قد تضاعف حجمه بسبب الخميرة، بعضها يمكنك تقسيمها إلى كرات متوسطة الحجم ومتساوية.
- يتم فرد العجين على سطح مغطى بطبقة من الدقيق يتم وضع ربع كمية اللحم في العجين، يتم وضع اللحم داخل العجين، ثم قومي بالضغط على الحواف بيديك وتأكدي أنها مغلقة جيداً.
- قومي بوضع الحواوشي في فرن درجة حرارته 260، يتم تركه لمدة 20 دقيقة ويتم متابعته كل خمس دقائق، حتى يصبح لونه ذهبي ثم أخرجيه من الفرن وقدميه إلى عائلتك مع شرائح الشيبسي والعصير.