أقراص البطاطس البيوريه بالخضار والجبن. وجبة متكاملة لكل وقت

أقراص البطاطس البيوريه بالخضار والجبن من ألذ الأكلات التي يمكن أن تقدم على مائدتك في كل الأوقات. يمكن أن تكون وجبة عشاء متكاملة ومشبعة لأفراد الأسرة، كما تقدم بين الوجبات، ويمكن أن تكون طبق جانبي شهي في عزوماتك.

من مميزات البطاطس أنه يمكن صنع عشرات الأطباق، منها البطاطس المحمرة، وسلطة البطاطس المسلوقة، وصينية البطاطس بالفراخ أو السمك، كفتة البطاطس، البيوريه باللحم المفروم، وغيرها الكثير من الأطباق المنوعة، ويمكن إضافة عشرات العناصر الغذائية التي تشكل في النهاية مجموعة رائعة من الأطباق الشهية.

مميزات طبق أقراص البطاطس البيوريه بالخضار والجبن

هذا الطبق الرائع يحتوي على كم كبير من المواد الغذائية الضرورية للجسم، فهو يحتوي على النشويات والكربوهيدرات الموجودة في البطاطس، وعلى البروتين، والفيتامينات الموجودة في الخضروات ، والكالسيوم الموجود في الجبن، والبروتينات الموجودة في البيض، وأخيرا الدهون الموجودة في الزبد. أنت إذن بصدد وجبة غذائية متكاملة وغنية بالعناصر الهامة والضرورية للجسم.

المكونات

1 ك بطاطس

مكعب من الزبد

بقدونس مفروم

فلفل أخضر وألوان مقطع قطع صغيرة.

بيضة واحدة

ملح وفلفل وبهار.

جبن مبشور

طريقة العمل

تسلق البطاطس جيدا وتهرس حتى تصير ناعمة.

يضاف مكعب الزبد، والملح والفلفل والبهار والبيض ويخلط الجميع.

يضاف البقدونس المفروم والفلفل ويخلط الجميع.

يشكل البطاطس على شكل كرات متوسطة الحجم، ويعمل تجويف للحشو بالجبن المبشور، ثم تشكل على شكل أقراص.

تقلي أقراص البطاطس في زيت خفيف حتى تحمر وتقلب على الوجه الآخر، وترفع على ورق النشاف.

تقدم مع صوص الكاتشب والمايونيز.

سوف تحب أسرتك أقراص البطاطس المحشوة بالجبن ومعها الخضروات المختلفة، خصوصا مع رائحتها الشهية وشكلها الرائع. جربيها.

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