أفضل وأبسط طريقة لصنع صينية الشاورما في المنزل

صينية الشاورما من أكثر الأكلات المشهورة في الوطن العربي، وتعتبر أيضًا من الأكلات التي تحتوي على عدد كبير جدًا من العناصر الغذائية التي تفيد الجسم وتمده بالطاقة والحيوية، وهذا يعود على أنها تتكون من الفراخ أو اللحم والخضار أيضًا لذلك تعد ذات قيمة غذائية رائعة، وتتميز أيضًا صينية الشاورما بالمذاق اللذيذ لذلك يحبها الجميع سواء صغارًا أو كبارًا، ومن أهم المميزات التي تتميز بها صينية الشاورما أنها سهلة التحضير فهي لا تحتاج إلى مجهود كبير أو مكونات كثيرة.

طريقة عمل صينية الشاورما

طريقة إعداد صينية الشاورما بالدجاج وصفة لذيذة وتعد من أكثر الوصفات الجميلة والمبتكرة، جميعنا نحب الشاورما بجميع أنواعها المختلفة وطعمها اللذيذ، ويمكن عمل صينية الشاورما بالدجاج بأكثر من طريقة مثل التتبيلة السورية والطريقة التركية وعمل صينية الشاورما على الفحم أو بالطريقة التقليدية المشهورة.

مكونات عمل صينية الشاورما بالبطاطس