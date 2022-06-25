أفضل وأبسط طريقة لصنع صينية الشاورما في المنزل
صينية الشاورما من أكثر الأكلات المشهورة في الوطن العربي، وتعتبر أيضًا من الأكلات التي تحتوي على عدد كبير جدًا من العناصر الغذائية التي تفيد الجسم وتمده بالطاقة والحيوية، وهذا يعود على أنها تتكون من الفراخ أو اللحم والخضار أيضًا لذلك تعد ذات قيمة غذائية رائعة، وتتميز أيضًا صينية الشاورما بالمذاق اللذيذ لذلك يحبها الجميع سواء صغارًا أو كبارًا، ومن أهم المميزات التي تتميز بها صينية الشاورما أنها سهلة التحضير فهي لا تحتاج إلى مجهود كبير أو مكونات كثيرة.
طريقة عمل صينية الشاورما
طريقة إعداد صينية الشاورما بالدجاج وصفة لذيذة وتعد من أكثر الوصفات الجميلة والمبتكرة، جميعنا نحب الشاورما بجميع أنواعها المختلفة وطعمها اللذيذ، ويمكن عمل صينية الشاورما بالدجاج بأكثر من طريقة مثل التتبيلة السورية والطريقة التركية وعمل صينية الشاورما على الفحم أو بالطريقة التقليدية المشهورة.
مكونات عمل صينية الشاورما بالبطاطس
- كمية وفيرة من البطاطس مقلية.
- 500 جرام من صدور الدجاج ويجب أن تكون مخلية.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي الأبيض.
- ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون.
- ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
- ملعقة كبيرة من الصويا صوص.
- ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
- ملعقة صغيرة من البصل البودر.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة.
- ملعقة صغيرة من الكركم.
- علبة قشطة حوالي 170 جرام.
- ملعقة كبيرة من الجبن السائلة.
- جبن موزاريلا للتزيين.