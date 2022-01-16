أفضل من الجاهز.. طريقة تحضير الزبادي من اللبن السائل

الزبادي يعد أحد أهم أنواع منتجات الألبان، وذلك لما لهذه من فوائد عديدة للجسم والبشرة وغيرها، كما أنه مفيد جدًا للأطفال الصغار حيث يحتوي على كمية مناسبة من الكالسيوم اللازم لبناء الجسم، يباع الزبادي في جميع المحلات ويتم تصنيعه وتعبئته بشكل يومي في العديد من المصانع، ولكن لا لما تقوم بتحضيره في المنزل، حيث أن طريقة تحضيره سهلة جدًا وبسيطة وغير مكلفة إطلاقًا، لذا قومي بتحضيره في المنزل حيث ستكون آمنة تمامًا ولا تحتوي على المواد الحافظة.

طريقة تحضير الزبادي في المنزل

اتبعوا السطور التالية للتعرف على طريقة عمل الزبادي في المنزل:

المقادير

ربع كوب زبادي بلدي.

٦ أكواب حليب كامل الدسم.

طريقة التحضير

ضعي الحليب في إناء مناسب وضعيه على النار.

عندما تمام الغليان انزليه من على النار.

انتظري حتى تقل درجة حرارة الحليب، ويجب أن يكون دافئ.

ضعي فيه ربع كوب الزبادي وقلبي جيدًا.

وهذه الخطوة تعد تخمير الحليب.

بعد ذلك غطي الحليب وضعيه في مكان دافي لمدة لا تقل عن ٢٤ ساعة.

بعد مرور الوقت المذكور سوف تحصلين على زبادي بلدي طعمها لا يقاوم وصحية ونظيفة تمامًا.

ما هي أهم فوائد الزبادي

للزبادي العديد من الفوائد ويمكن حصرها فيما يلي: