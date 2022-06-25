أفضل طريقة لعمل كرات البسبوسة في المنزل

تعتبر كرات البسبوسة من أشهى وأطيب وألذ الحلويات التركية، التي يُقبل عليها الكبار والأطفال نظرًا لما تتمتع به من مذاق رائع، وهي من أكثر الحلويات التي تبحث عنها الأمهات وربات المنازل، لأن مكونات تنفيذها سهلة واقتصادية في نفس ذات الوقت، كما أن طريقة تحضيرها سريعة وبسيطة عند ربات المنازل .

طريقة عمل كرات البسبوسة في المنزل

تتميز كرات البسبوسة بمذاقها الرائع لما تتمتع به من مكونات لذيذة وسهلة، ومن مكونات عمل كرات البسبوسة:

واحد كوب من الزبادي أو اللبن الرايب، حسب مقدرة كل بيت والمتوفر لديه .

ملعقة واحدة من البيكنج بودر.

اتنين ملعقة من القشطة ذات حجم كبير .

أربع ملاعق من السكر .

كمية بسيطة من المكسرات التي ستُستخدم في التزيين .

3 ملاعق حجم كبير من جوز الهند الناعم .

مقدار كوب ونصف من دقيق البسبوسة، وهو دقيق (السميد) .

أربع ملاعق من الزبدة أو السمن .

مكونات الشربات :

كوب واحد من الماء .

كوب واحد من السكر .

ملعقة صغيرة من عصير الليمون .

طريقة تحضير كرات البسبوسة بالخطوات اللازمة لإعدادها في المنزل :