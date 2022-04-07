أفضل طريقة لعمل سمبوسك الجبن واللحم خلال 10 دقائق بالبيت

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تعد السمبوسك من الأطباق الرئيسية المتواجدة على مائدة الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، وهناك العديد من الحشوات الميزة لها وعلى رأسها الجبنة واللحم، وتعد من المقبلات المحببة لكل أفراد الأسرة، ويختلف مسمياتها في دول العالم ففي دول الخليج والسعودية يطلق عليها سمبويك، وهناك دول تطلق عليها سمبوسة، وسوف نقدم لكم متابعينا أفضل الطرق لتحضيرها فى المنزل بطريقة سهلة، وكذلك طريقة تجهيز عجينة السمبوسة في المنزل، حيث أنه يمكنك تجهيزها بالعجينة الجاهزة التي تباع بالمحلات التجارية، أو يمكنك تحضيرها في منزلك.

تحضير عجينة السمبوسك

عجينة السمبوسة من العجائن التي تحتاج للتخمير، ولكنها تتميز بسهولة وسرعة تحضيرها خلال 10 دقائق فقط

1 ونصف كوب من الدقيق.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

4 ملاعق كبيرة زيت نباتي.

ملعقة صغيرة ممسوحة ملح.

ماء دافئ للعجن.

زيت غزير للقلي.

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طريقة التحضير:

في وعاء ضعي المكونات الجافة معا واخلطيهم.

ضعي الزيت وقلبيه، ومن ثم يتم إضافة الماء الدافئ بالتدريج، واستمري بالعجن باستخدام العجان الكهربائي أو باليدين

حتي الحصول على عجينة متماسكة سهلة الفرد.

اتركيها تتخمر ويتم تغطيتها بفوطة نظيفة.

يتم تقطيع العجينة إلى أربعة أجزاء متساوية واتركيها ترتاح لمدة 10 دقائق أخري.

يتم فرد العجينة على قليل من الزيت بسمك رفيع جدا.

تقطع إلى شرائح طولية بعرض 10 سم تقريبا.

يمكنك استخدام الحشوات التي تفضليها سواء بالجبن أو اللحم.

حشوات السمبوسك

يمكنك استخدام مجموعة من الحشوات المختلفة بعجينة السمبوسك حسب رغبك، وهناك حشوات رئيسية تشتهر بها السمبوسة وهى:

سمبوسك الجبنة

جبن فيتا.

جبن موتزريلا.

جبن شيدر.

شرائح زيتون مقطعة.

ملعقة كبيرة من الزعتر أو حسب الرغبة.

الطريقة

يمكنك استخدام حشوة السمبوسة بالجبن باستخدام العجينة أو باستخدام شرائح السمبوسك الجاهزة.

سمبوسك اللحم

250 جرام من اللحم المفروم العصاج.

5 ملاعق شبت مفروم.

الطريقة

كما ذكرنا سابقا يمكنك استخدام العجينة التي ذكرنا طريقتها مسبقا، أو باستخدام السمبوسة الجاهزة

ويمكنك سيدتي إضافة العديد من المكونات إلى الحشوات السابقة، كالخضروات مثلا، كالبسلة والجزر، أو استبدال خليط الجبن السابق بالجبن الأبيض والبقدونس، أو الجبن الكيري فقط والزيتون، ويمكنك تطبيق أحدي الوصفات وتقديمها كطبق مقبلات شهي ولذيذ بحشوات مختلفة.