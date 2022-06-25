أفضل طريقة لصنع أيس كريم المانجو
أيس كريم المانجو من ألذ أنواع الأيس كريم المفضل لدى الكثيرين من الأشخاص الذين يحبون الأيس كريم بشكل عام، حيث أن فصل الصيف من شهور السنة التي يكون فيها الإقبال كبير على المثلجات، نظراً لحرارة الجو، وأيضاً لحب الجميع الأيس كريم وطعمه اللذيذ، بالإضافة إلى أن أنواع الأيس كريم ذات الطعم الحلو تكون أسعارها عالية، لذلك تسعى ربات المنازل إلى صنع الأيس كريم في المنزل.
طريقة عمل الأيس كريم المانجو
طريقة عمل الأيس كريم في الخلاط، وهي من الطرق البسيطة والسهلة، وفي كثير من الأحيان لا تحتاج في تصنيعه إلى ماكينة صنع الأيس كريم، وتعتبر فاكهة المانجو من أشهى أنواع الفواكه، والمانجو ذات قيمة غذائية عالية ومفيدة، وأيضاً تعمل فاكهة المانجو مضاد للأكسدة، وهي غنية بالألياف الغذائية، التي تنظم عمل الجهاز الهضمي في الجسم، بالإضافة إلى أنها تحمي الإنسان من الإمساك، وأيضًا لا تحتاج إلى خطوات كثيرة لصنع الأيس كريم المانجو، وهذه الطريقة هي
- نقوم بغسل ثمار المانجو غسل جيداً، ثم نقوم بوضع المانجو في الفريزر لمدة ساعتين.
- نقوم بعد إخراج المانجو من الفريزر تقطيعها إلى قطع صغيرة.
- نقوم بوضع المانجو في الخلاط مع السكر وإضافة بعض الماء، وتضرب هذه المكونات جيداً.
- نقوم بإضافة عدد 10 معالق من الزبادي مع المكونات السابقة، ونقوم بضربها في الخلاط الكهربائي حتى تتجانس تماماً.
- نقوم بتوزيع الأيس كريم المانجو في الأكواب غير قابلة للكسر، ثم نضعها في الفريزر لمدة ساعتين.
- نقوم بإخراج الأيس كريم المانجو من الفريزر ويقدم مثلجا.