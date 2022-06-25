أفضل طريقة تحضير عجينة الطعمية

الطعمية تعد من الأكلات الشعبية في مصر، وأيضاً تعتبر من الأكلات الشعبية المفضلة لدى الكثيرين من الأشخاص الذين يحبون مثل هذه الأكلات الشعبية، وتعرف الطعمية في بعض المحافظات داخل مصر بالفلافل، وفي بعض البلدان العربية يحبونها أيضًا وتعرف عندهم بالفلافل، ولكن يوجد بعض التغيير في مكونات الطعمية.

فوائد الطعمية

وهي تحتوي على مجموعة من المكونات الغذائية التي يحتاجها الجسم، وتستخدم في الفطور الصباحي مع طبق الفول المدمس، لأنهم يمدوا الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط طوال اليوم، حيث إن الفلافل تعطي الجسم إحساس الشبع لفترات طويلة بعد تناولها، لأنها تحتوي على البروتين ومجموعة من الخضار التي مصنوعة منه، وهذا الخضار يعمل على تنشيط مناعة الجسم.

طريقة تحضير عجينة الطعمية في المنزل

طريقة تحضير عجينة الطعمية في المنزل طريقة سهلة وبسيطة، وكذلك تحضيرها في المنزل تكون نظيفة ومضمونة عن شرائها من خارج المنزل، حيث إن شراء الأطعمة الجاهزة التي تقلى في الزيت المستعمل أكثر من مرة، وغير معلوم مصادر شراء الزيت، فهذا يجعل الطعمية الجاهزة غير صحية.

طريقة عمل عجينة الطعمية في المنزل