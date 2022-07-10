وصفات طبخ

أفضل تتبيلة لشواء اللحم بسرعة

اللحم المشوي ضيف دائم على سفرة عيد الأضحى, و لإعداد أفضل تتبيلة للحم المشوي و لكي تحصلي على لحم مشوي لذيذ و سريع النضج اليك أفضل تتبيلة لشواء اللحم على الفحم أو على الجريل.

المكونات:

بصلة كبيرة مفرومة.

ثوم مفروم.

ملعقة صويا صوص.

ملح و فلفل أسود و توابل لحم.

ملعقة خل كبيرة.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

الطريقة:

تمزج المكونات كلها مع بعض و يتم تتبيل اللحم بها و تترك لمدة ساعةو بعد ذلك يتم الشواء على الفحم.

لشواء اللحم على الجريل:

المكونات:

نصف كيلو لح مقطع شرائح سميكة.

ثوم مفروم.

بصل مفروم.

ملعقة خل.

عصير ليمون.

ملح و فلفل اسود و توابل لحم.

طريقة التحضير:

يتم إضافة المكونات و خلطها جيدا مع بعض, ثم تتبل اللحم في التتبيلة لمدة 20 دقيقة,ثم نقوم بشوي اللحم على الجريل الخاص بالشواء على الجانبين لمدة 30 دقيقة.

شيرين إحسان

صحفيةمصرية,عضو نقابةالصحفيين,بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة,قسم صحافة,ماجستير إعلام بيئي جامعة عين شمس,عضو جمعية كتاب البيئة و التنمية,مهتمة بالشأن العام المصري و قضايا البيئة و التغيرات المناخية,عملت بالعديد من الصحف و المواقع المصرية.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.