أفضل تتبيلة لشواء اللحم بسرعة

اللحم المشوي ضيف دائم على سفرة عيد الأضحى, و لإعداد أفضل تتبيلة للحم المشوي و لكي تحصلي على لحم مشوي لذيذ و سريع النضج اليك أفضل تتبيلة لشواء اللحم على الفحم أو على الجريل.

المكونات:

بصلة كبيرة مفرومة.

ثوم مفروم.

ملعقة صويا صوص.

ملح و فلفل أسود و توابل لحم.

ملعقة خل كبيرة.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

الطريقة:

تمزج المكونات كلها مع بعض و يتم تتبيل اللحم بها و تترك لمدة ساعةو بعد ذلك يتم الشواء على الفحم.

لشواء اللحم على الجريل:

المكونات:

نصف كيلو لح مقطع شرائح سميكة.

ثوم مفروم.

بصل مفروم.

ملعقة خل.

عصير ليمون.

ملح و فلفل اسود و توابل لحم.

طريقة التحضير:

يتم إضافة المكونات و خلطها جيدا مع بعض, ثم تتبل اللحم في التتبيلة لمدة 20 دقيقة,ثم نقوم بشوي اللحم على الجريل الخاص بالشواء على الجانبين لمدة 30 دقيقة.