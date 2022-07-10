أفضل تتبيلة لشواء اللحم بسرعة
اللحم المشوي ضيف دائم على سفرة عيد الأضحى, و لإعداد أفضل تتبيلة للحم المشوي و لكي تحصلي على لحم مشوي لذيذ و سريع النضج اليك أفضل تتبيلة لشواء اللحم على الفحم أو على الجريل.
المكونات:
بصلة كبيرة مفرومة.
ثوم مفروم.
ملعقة صويا صوص.
ملح و فلفل أسود و توابل لحم.
ملعقة خل كبيرة.
ملعقة كبيرة زيت زيتون.
الطريقة:
تمزج المكونات كلها مع بعض و يتم تتبيل اللحم بها و تترك لمدة ساعةو بعد ذلك يتم الشواء على الفحم.
لشواء اللحم على الجريل:
المكونات:
نصف كيلو لح مقطع شرائح سميكة.
ثوم مفروم.
بصل مفروم.
ملعقة خل.
عصير ليمون.
ملح و فلفل اسود و توابل لحم.
طريقة التحضير:
يتم إضافة المكونات و خلطها جيدا مع بعض, ثم تتبل اللحم في التتبيلة لمدة 20 دقيقة,ثم نقوم بشوي اللحم على الجريل الخاص بالشواء على الجانبين لمدة 30 دقيقة.