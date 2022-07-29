وصفات طبخ

أسهل طريقة للحواوشي الإسكندراني

تعاني دائما ربة البيت من ارتفاع حرارة الجو في فصل الصيف  و خاصة أثناء إعداد الوجبات في المطخ , ولذا تحرص على إعداد وجبات سريعة و لذيذة في نفس الوقت,  الحواوشي الإسكندراني من الأكلات المفضلة للجميع و لذا نقدم لك أسرع و أسهل طريقة لإعداده:

المقادير:

  • 3 أكواب دقيق.
  •  ملاعق كبيرة  لبن بودرة.
  • كوب ماء دافئ.
  • ½ كيلو لحم مفروم.
  • ملعقة كبيرة سكر.
  • ½ كيلو بصل مفروم فرمًا ناعمًا.
  • قرن فلفل حار مفروم.
  • ملعقة كبيرة خميرة فورية.
  • ¼ كوب زيت.
  • 3 ثمرات متوسطة الحجم فلفل أخضر مفروم فرمًا ناعمًا.
  • ملح وفلفل أسود.
  • ملعقة صغيرة بهارات مشكلة، أو بهارات حواوشي.

الطريقة:

1- ضعي الخميرة و السكر و ربع كوب ماء دافئ و قلبيهم جيدا, واتركيهم لمدة ربع ساعة في مكان دافئ.

2- في وعاء آخر إعجني الدقيق و اللبن البودرة و الزيت, ثم ضيفي إليهم خليط الخميرة, حتى تحصلي على عجينة متماسكة و طرية.

3- غطي العجينة بفوطة نظيفة,ضعيها في  مكان دافئ لمدة ساعة.

4- اخلطي اللحم و الفلفل الأخضر و الحار و البصل و الفلفل الأسود و البهارات و اعجنيهم جيدا, و غطي الوعاء  و ضعيه في الثلاجة لمدة ساعة.

5- سخني الفرن عند درجة حرارة 180 درجة, قسمي  العجينة و اللحم إلى كرات, ثم افردي الكرة الأولى, ثم اغردي كرة اللحم فوق كرة العجين ثم إفردي كرة العجين الثانية عليها, ثم اغلقي طرفي العجين بالشوكة.

6- كرري نفس الخطوة مع بقية العجين و اللحم,ثم ادهني الوجه بالزبدة, ورصيهم في صينية  مدهونة بالزيت.

7- ضعي الصينية في الفرن لمدة نصف ساعةحتى يصبح اللون ذهبيا.

شيرين إحسان

صحفيةمصرية,عضو نقابةالصحفيين,بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة,قسم صحافة,ماجستير إعلام بيئي جامعة عين شمس,عضو جمعية كتاب البيئة و التنمية,مهتمة بالشأن العام المصري و قضايا البيئة و التغيرات المناخية,عملت بالعديد من الصحف و المواقع المصرية.


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