أسهل طريقة للحواوشي الإسكندراني

تعاني دائما ربة البيت من ارتفاع حرارة الجو في فصل الصيف و خاصة أثناء إعداد الوجبات في المطخ , ولذا تحرص على إعداد وجبات سريعة و لذيذة في نفس الوقت, الحواوشي الإسكندراني من الأكلات المفضلة للجميع و لذا نقدم لك أسرع و أسهل طريقة لإعداده:

المقادير:

3 أكواب دقيق.

ملاعق كبيرة لبن بودرة.

كوب ماء دافئ.

½ كيلو لحم مفروم.

ملعقة كبيرة سكر.

½ كيلو بصل مفروم فرمًا ناعمًا.

قرن فلفل حار مفروم.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

¼ كوب زيت.

3 ثمرات متوسطة الحجم فلفل أخضر مفروم فرمًا ناعمًا.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة، أو بهارات حواوشي.

الطريقة:

1- ضعي الخميرة و السكر و ربع كوب ماء دافئ و قلبيهم جيدا, واتركيهم لمدة ربع ساعة في مكان دافئ.



2- في وعاء آخر إعجني الدقيق و اللبن البودرة و الزيت, ثم ضيفي إليهم خليط الخميرة, حتى تحصلي على عجينة متماسكة و طرية.

3- غطي العجينة بفوطة نظيفة,ضعيها في مكان دافئ لمدة ساعة.

4- اخلطي اللحم و الفلفل الأخضر و الحار و البصل و الفلفل الأسود و البهارات و اعجنيهم جيدا, و غطي الوعاء و ضعيه في الثلاجة لمدة ساعة.

5- سخني الفرن عند درجة حرارة 180 درجة, قسمي العجينة و اللحم إلى كرات, ثم افردي الكرة الأولى, ثم اغردي كرة اللحم فوق كرة العجين ثم إفردي كرة العجين الثانية عليها, ثم اغلقي طرفي العجين بالشوكة.

6- كرري نفس الخطوة مع بقية العجين و اللحم,ثم ادهني الوجه بالزبدة, ورصيهم في صينية مدهونة بالزيت.

7- ضعي الصينية في الفرن لمدة نصف ساعةحتى يصبح اللون ذهبيا.