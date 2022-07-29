أسهل طريقة للحواوشي الإسكندراني
تعاني دائما ربة البيت من ارتفاع حرارة الجو في فصل الصيف و خاصة أثناء إعداد الوجبات في المطخ , ولذا تحرص على إعداد وجبات سريعة و لذيذة في نفس الوقت, الحواوشي الإسكندراني من الأكلات المفضلة للجميع و لذا نقدم لك أسرع و أسهل طريقة لإعداده:
المقادير:
- 3 أكواب دقيق.
- ملاعق كبيرة لبن بودرة.
- كوب ماء دافئ.
- ½ كيلو لحم مفروم.
- ملعقة كبيرة سكر.
- ½ كيلو بصل مفروم فرمًا ناعمًا.
- قرن فلفل حار مفروم.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- ¼ كوب زيت.
- 3 ثمرات متوسطة الحجم فلفل أخضر مفروم فرمًا ناعمًا.
- ملح وفلفل أسود.
- ملعقة صغيرة بهارات مشكلة، أو بهارات حواوشي.
الطريقة:
1- ضعي الخميرة و السكر و ربع كوب ماء دافئ و قلبيهم جيدا, واتركيهم لمدة ربع ساعة في مكان دافئ.
2- في وعاء آخر إعجني الدقيق و اللبن البودرة و الزيت, ثم ضيفي إليهم خليط الخميرة, حتى تحصلي على عجينة متماسكة و طرية.
3- غطي العجينة بفوطة نظيفة,ضعيها في مكان دافئ لمدة ساعة.
4- اخلطي اللحم و الفلفل الأخضر و الحار و البصل و الفلفل الأسود و البهارات و اعجنيهم جيدا, و غطي الوعاء و ضعيه في الثلاجة لمدة ساعة.
5- سخني الفرن عند درجة حرارة 180 درجة, قسمي العجينة و اللحم إلى كرات, ثم افردي الكرة الأولى, ثم اغردي كرة اللحم فوق كرة العجين ثم إفردي كرة العجين الثانية عليها, ثم اغلقي طرفي العجين بالشوكة.
6- كرري نفس الخطوة مع بقية العجين و اللحم,ثم ادهني الوجه بالزبدة, ورصيهم في صينية مدهونة بالزيت.
7- ضعي الصينية في الفرن لمدة نصف ساعةحتى يصبح اللون ذهبيا.