أسهل طريقة لعمل كبسة اللحم بطعم رائع

تعد كبسة اللحم واحدة من الاكلات الشهيرة في عدد من البلاد العربية، خاصة في المملكة العربية السعودية، حيث تعد الكبسة من الاطباق الرئيسية التي تصلح للتقديم لأفراد الأسرة والضيوف على الغداء أو العشاء، وهناك عدد من المطاعم تقدم كبسة اللحم بأسعار خيالية، لذا سنقدم لكم اليوم طريقة سهلة لتحضيرها في المنزل بدون تكلفة.

مكونات كبسة اللحم

كيلو ونصف لحم غنم مقطع.

3 فص ثوم مهروس.

3 حبات بصل مفروم.

2 كوب من الارز البسمتي.

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

ملح.

4 اكواب من الماء.

ملعقة صغيرة زعفران.

ربع ملعقة صغيرة قرنفل.

2 ورق لورا.

عود من القرفة.

ربع كوب من الجزر المبشور.

2حبة فلفل اخضر مقطع مكعبات.

ربع كوب صلصة طماطم.

3 حبات من الطماطم.

ربع ملعقة صغيرة من الكركم.

ربع ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

2 كوب من الماء الساخن.

طريقة تحضير كبسة اللحم