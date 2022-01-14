أسهل طريقة لعمل كبسة اللحم بطعم رائع
تعد كبسة اللحم واحدة من الاكلات الشهيرة في عدد من البلاد العربية، خاصة في المملكة العربية السعودية، حيث تعد الكبسة من الاطباق الرئيسية التي تصلح للتقديم لأفراد الأسرة والضيوف على الغداء أو العشاء، وهناك عدد من المطاعم تقدم كبسة اللحم بأسعار خيالية، لذا سنقدم لكم اليوم طريقة سهلة لتحضيرها في المنزل بدون تكلفة.
مكونات كبسة اللحم
- كيلو ونصف لحم غنم مقطع.
- 3 فص ثوم مهروس.
- 3 حبات بصل مفروم.
- 2 كوب من الارز البسمتي.
- 1 ملعقة كبيرة زيت نباتي.
- ملح.
- 4 اكواب من الماء.
- ملعقة صغيرة زعفران.
- ربع ملعقة صغيرة قرنفل.
- 2 ورق لورا.
- عود من القرفة.
- ربع كوب من الجزر المبشور.
- 2حبة فلفل اخضر مقطع مكعبات.
- ربع كوب صلصة طماطم.
- 3 حبات من الطماطم.
- ربع ملعقة صغيرة من الكركم.
- ربع ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.
- 2 كوب من الماء الساخن.
طريقة تحضير كبسة اللحم
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- ضعي الزيت في حلة على نار متوسطة، ثم اضيفي الثوم والبصل.
- اضيفي ورق الغار والقرنفل وعود القرفة، وقلبي لمدة دقيقة.
- أضيفي الفلفل الأخضر والجزر المبشور، وقلبي.
- اضيفي الكمون، الكزبرة، الكركم، الفلفل الأسود والملح وقلبي.
- اضيفي اللحم مع التقليب حتى تنضج نسبيا.
- اضيفي الطماطم وقلبي لمدة 10 دقائق، ثم اضيفي الصلصة والماء الساخن وقلبي.
- غطّي القدر واتركيه على نار هادئة حتى ينضج اللحم تماماً.
- في حلة أخرى، اضيفي الارز والزعفران والملح والماء وقلبي على نار خفيفة.
- اتركي الماء يغلي لـ10 دقائق حتى ينضج الارز.
- في طبق التقديم، صفّي قطع اللحم وضعي الأرز.