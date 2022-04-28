أسهل طريقة لعمل دجاج كنتاكي في المنزل
الدجاج بطريقة كنتاكي يحبها كل الأطفال والكبار وتحرص الأمهات على عمل كل الأطعمة الجاهزة في المنزل لضمان نظافتها وجودتها لذلك اليوم سوف نقدم لكي أفضل طريقة لعمل دجاج كنتاكي.
مكونات عمل دجاج كنتاكي:
- دبابيس دجاج.
- 3 كوب من الدقيق.
- كوب إلا ربع من النشا.
- 2 كوب من اللبن الرايب.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من بودرة مرقة الدجاج.
- ملعقة كبيرة من الثوم البودر.
- ملعقة كبيرة من البصل البودر.
- ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.
- ملعقة صغيرة من الزعتر.
- ملعقة صغيرة من الزنجبيل.
- ملعقة صغيرة من ملح الليمون.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ملعقة صغيرة من بودرة المستردة.
طريقة تحضير دجاج كنتاكي:
- نحضر وعاء عميق نضيف الدجاج والثوم المفروم ونضيف جميع التوابل ثم نقوم بمزج الدجاج بالتوابل.
- نضيف إليها اللبن الرايب ثم نضعها في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.
- نقوم بتصفية الدجاج من التتبيلة ثم نقوم بإعداد خليط التغطية.
- نحضر وعاء عميق ونضع الدقيق والنشأ ونضيف عليهم التوابل ثم نقلبهم.
- نضع الدجاج في الخليط ثم نخرجها من الخليط ونضعها في الماء ثم نخرجها من الماء ونضعها في الخليط مرة أخرى.
- نقوم بوضع مقلاة عميقة على النار ونضع فيها زيت غزير ونتركه يسخن جيدا.
- نضيف الدجاج إلى الزيت ونتركه دقيقتين على درجة حرارة عالية ثم نخفض درجة الحرارة إلى 160 درجة لمدة 15 دقيقة.
- ثم نخرجها من الزيت بعد أن تأخذ لونا ذهبيا.
- لكي تكون مقرمشة أكثر نقوم بوضعها في صينية بعد قليها وندخلها الفرن لمدة 10 دقائق فقط