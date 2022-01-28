أسهل طريقة لعمل بفتيك الدجاج بالصور والخطوات

بفتيك الدجاج من ألذ الأكلات التي يمكن طبخها كما أنها أكلة تحتوي على العديد من العناصر الغذائية، حيث يوجد فيها البروتينات والنشويات بالإضافة لعناصر أخرى، كما أن البفتيك له العديد من الطرق لإعداده ويوجد أيضاً بفتيك لحم، كما يمكنك عمله بأي طريقة على حسب الرغبة، والبفتيك من أكثر الأكلات انتشاراً في الوطن العربي.

طريقة عمل بفتيك الدجاج:-

كما ذكرنا سابقاً يوجد الكثير من الطرق لإعداده ولكن سنعرض أفضل هذه الطرق وأسلها هي كالتالي:-

المكونات:-

ثلاث قطع من صدرو الدجاج.

عدد 2 بصلة.

بقسماط حسب الرغبة.

عدد 6 ملاعق صغيرة من الدقيق الأبيض المنخول.

زيت للقلي.

رشة ملح.

رشة كمون.

فلفل أسود حسب الرغبة.

قرفة حسب الرغبة.

فصين من الثوم.

عدد 3 بيضة.

طريقة الإعداد والتحضير:-