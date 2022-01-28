أسهل طريقة لعمل بفتيك الدجاج بالصور والخطوات
بفتيك الدجاج من ألذ الأكلات التي يمكن طبخها كما أنها أكلة تحتوي على العديد من العناصر الغذائية، حيث يوجد فيها البروتينات والنشويات بالإضافة لعناصر أخرى، كما أن البفتيك له العديد من الطرق لإعداده ويوجد أيضاً بفتيك لحم، كما يمكنك عمله بأي طريقة على حسب الرغبة، والبفتيك من أكثر الأكلات انتشاراً في الوطن العربي.
طريقة عمل بفتيك الدجاج:-
كما ذكرنا سابقاً يوجد الكثير من الطرق لإعداده ولكن سنعرض أفضل هذه الطرق وأسلها هي كالتالي:-
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المكونات:-
- ثلاث قطع من صدرو الدجاج.
- عدد 2 بصلة.
- بقسماط حسب الرغبة.
- عدد 6 ملاعق صغيرة من الدقيق الأبيض المنخول.
- زيت للقلي.
- رشة ملح.
- رشة كمون.
- فلفل أسود حسب الرغبة.
- قرفة حسب الرغبة.
- فصين من الثوم.
- عدد 3 بيضة.
طريقة الإعداد والتحضير:-
- أولاً قومي بتقطيع صدور الدجاج في شكل شرائح، ويتم تتبيلها بالفلفل الأسود والملح والكمون والقرفة.
- قومي بفرم البصل والثوم ويتم وضعهم على الدجاج.
- يجب خلط المكونات جيداً ووضع الدجاج في كيس ويغلق ويترك في الثلاجة حوالي ليلة كاملة.
- يتم كسر البيض في إناء وإضافة رشة ملح وفلفل أسود ورشة قرفة واخلطي البيض مع البهارات جيداً.
- يتم وضع الدقيق المنخول وعليه فلفل أسود وملح وخلطهم في طبق مسطح.
- قومي بوضع البقسماط داخل طبق آخر.
- بعد مرور يوم على الدجاج في الثلاجة قومي بإخراجه ووضع شرائح الدجاج في طبق الدقيق ثم طبق البيض ثم طبق البقسماط ويتم تكرار هذا مع كل شرائح الفراخ.
- قومي بوضع الشرائح في طبق مسطح وترك مسافة بين كل شريحة والأخرى.
- قومي بتسخين الزيت على حرارة متوسطة، وضعي الشرائح بالتدريج وتترك حتى تنضج، ويصبح لونها ذهبي ويجب التقليب على الجهتين.
- أخرجي البفتيك على مصفاه ليتم تصفيه الزيت منها ويفضل استخدام المصفاه عن المناديل الورقية.