أسهل طريقة لتحضير كعك العيد بخطوات بسيطة وناجحة

مع اقتراب عيد الفطر المبارك تبحث الكثير من السيدات عن وصفة سهلة، يمكنهم من خلالها تحضير كعك العيد الناعم مثل الجاهز في المحلات بشكل رائع ومثالي، حيث أن كعك العيد يرتبط بهذه المناسبة فهو معروف في جميع البيوت المصرية والعربية، وهو يعتبر أيضاً من أسهل الوصفات وكذلك بمكونات اقتصادية ولا يأخذ الكثير من الوقت لتحضيره، وفي مقالنا هذا سوف نعرض لكم أسهل الخطوات لتحضير كعك العيد مع ذكر أنواع الحشوات الجميلة الخاصة به.

مقادير كعك العيد:

كيلو من الدقيق الأبيض المنخول للحلويات. كأس من الحليب. معلقتين من الخميرة الفورية. معلقتين من المحلب. معلقة من روح الكحك. ربع كيلو من السمنة الفلاحي. السمسم المحمص ثلاث معالق كبيرة.

كيفية تحضير كعك العيد بالتفاصيل:

في وعاء كبير نقوم بخلط كل من السمنة أو الزبدة واللبن سوياً حتى يتماسك الخليط جيداً.

في وعاء آخر نقوم بوضع كل المكونات الجافة، مثل الدقيق والخميرة والمحلب وروح الكحك والسمسم ونقوم بمزجهم سويا حتى تتجانس هذه المكونات.

ثم نقوم بوضع كل المكونات السائلة على المكونات الجافة، ونقوم بخلطهم لمدة زمنية حتى نحصل على عجينة لينة.

وبعدها شكلي العجينة بالطريقة التي تحلو ليكي والشكل الذي ترغبين به.

بعد تشكيل الكعك يترك لمدة ساعة ليرتاح ويتضاعف حجم العجينة في صنية مدهونة بالسمنة.

وبعد ذلك نضعها في الفرن على درجة حرارة متوسطة، حتى يتحول لون إلى اللون الذهبي الجميل وعندها يصبح الكعك جاهز للتقديم

أنواع الحشوات الخاصة بالكعك: