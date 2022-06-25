أسهل طريقة عمل قمر الدين
يعتبر قمر الدين من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن اللازمة للإنسان وهو من الأطعمة التى تعمل على نضارة البشرة والشعر وله قيمة عالية من الفيتامينات، وهو يساعد على عملية الهضم ويساعد على التغلب من الإرهاق والتعب لأنه يحتوي على العناصر والفيتامينات التي يفقدها الجسم في الصيام ويرضى على الشعور بالعطش.
مقادير لتحضير قمر الدين
- لفة من قمر الدين.
- 2 ملعقة كبيرة من نشا الذرة.
- 2 كوب من الماء البارد.
- 7 ملعقة من السكر.
- مكسرات بندق و فستق وزبيب.
- نصف كوب آخر من الماء للنشاط.
- قليل من جوز الهند الناعم.
طريقة تحضير قمر الدين
- نقوم بإحضار لفة من قمر الدين ونضيف القليل من الماء البارد لإتمام عملت الذوبان تمامًا.
- نحضر إناء ونضع فيه قمر الدين بعد أن يذوب تمامًا على نار هادئة .
- نقوم بإضافة السكر بالتدريج مع التقليب المستمر حتى يذوب السكر تمامًا.
- نحضر وعاء آخر ونضع فيه نصف الكوب الآخر من الماء وإضافة النشا ونقوم باذابة النشا جيدًا.
- نقوم بإضافة النشا على قمر الدين بالتدريج، ونستمر فى التقليب المستمر حوالى خمس دقائق حتى الغليان ونلاحظ اختفاء رائحة النشا تمامًا.
- نقوم بإضافة الفانيليا مع التقليب لإعطاء رائحة ممتازة.
- نقوم برفع الوعاء من على النار ونضيف جوز الهند ونقوم بالتقريب جيدًا.
- نحضر أطباق صغيرة لتقديم قمر الدين .
- اتركي قمر الدين ليبرد قليلا ثم قومى بوضعه فى الثلاجة.
- ونقوم بإخراج قمر الدين من الثلاجة ونقوم بإضافة الزبيب والفستق والبندق وجوز الهند لتزين الأطباق.
- قومى بتقديم قمر الدين وبالهنا والشفا.