أسهل طريقة عمل قمر الدين

يعتبر قمر الدين من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن اللازمة للإنسان وهو من الأطعمة التى تعمل على نضارة البشرة والشعر وله قيمة عالية من الفيتامينات، وهو يساعد على عملية الهضم ويساعد على التغلب من الإرهاق والتعب لأنه يحتوي على العناصر والفيتامينات التي يفقدها الجسم في الصيام ويرضى على الشعور بالعطش.

مقادير لتحضير قمر الدين

لفة من قمر الدين. 2 ملعقة كبيرة من نشا الذرة. 2 كوب من الماء البارد. 7 ملعقة من السكر. مكسرات بندق و فستق وزبيب. نصف كوب آخر من الماء للنشاط. قليل من جوز الهند الناعم.

طريقة تحضير قمر الدين