يتميز طبق الفاصوليا الخضراء بالكثير من العناصر الغذائية وأيضا الكثير من الفيتامينات ويعد هذا الطبق من الأطباق الرئيسية التي توضع على المائدة وخاصه بالدول العربية ويمكن تحضير طبق الفاصوليا الخضراء بالدجاج أو اللحمة أو تحضيره كطاجن، وفي هذا التقرير سنتناول بالشرح التفصيلي أسهل الطرق لعمل الفاصوليا الخضراء باللحمة في المنزل.

أسهل الطرق لعمل الفاصوليا الخضراء باللحمة في المنزل

المقادير

1/2 كجم من اللحمة.

بقدونس مفروم بمقدار ثلاث ملاعق.

٢كوب من الماء.

علبة من صلصة الطماطم.

بصلة واحدة مفرومة.

مقدار الفاصوليا الخضراء 1/2كجم.

زيت زيتون بمقدار ثلاث ملاعق.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة وثوم.

طريقة تحضير الفاصوليا الخضراء

نضع قدر على النار ثم نسخن الزيت على نار متوسطة ونقلي اللحمة حتى يصبح لونها بني، وبعد ذلك نضع في القدر صلصة الطماطم مع إضافة الماء ثم نقلب المكونات جيدا حتى تمام الغليان، و نضيف اللحمة بنيه اللون والبقدونس المفروم مع التحريك المستمر، نضع الخضار على القدر ونتركه لمدة ساعتين، نأتي بالفاصوليا الخضراء ونغسلها ونقطعها، نسخن الزيت ونقلي به البصل الذي قد تم فرمه من قبل ونضيف الفاصولياء المقطعة لمدة عشر دقائق، ثم نأتي بخليط اللحم ونضيفه على قدر الفاصولياء ونتركها يغلي لمدة 10 دقائق على نار هادئة حتى تمام النضج، ونقدم طبق الفاصوليا الخضراء باللحمة مع الأزر المفلفل والف هنا.

طريقة عمل الفاصوليا الخضراء باللحمة والكزبرة

المقادير

كيلو من الفاصوليا الخضراء.

1/2 كيلو من اللحمة نقطعها على شكل مكعبات.

مقدار السمنة ٢ملاعق كبيرة.

كزبرة مطحونة بمقدار ٢ملاعق كبيرة.

الماء مقدار كوب.

كيلو من حبات الطماطم.

معجون طماطم بمقدار ٢ملاعق صغيرة.

بهار مشكل وملح وثوم وقرفة.

طريقة تحضير طبق الفاصوليا الخضراء بالكزبرة

نضع القدر على نار متوسطة ونسخن السمنة و نضيف مكعبات اللحمة حتى تأخذ اللون البني، نضع البهار المشكل والقرفة على اللحمة بعد تمام النضج، ثم نضيف الثوم المهروس والكزبرة المطحونة مع التقليب المستمر، ونأتي بقطع الفاصوليا ونضيفها إلى الخليط السابق ونستمر في التقليب لمدة عشرون دقيقة حتى يصبح لونها داكن، ونأتي بخمس حبات من الطماطم ونقطعها على شكل مربعات صغيرة ثم نعصر الطماطم الباقية في الخلاط ونسكب قطع الطماطم وعصيرها ومعجون الطماطم إلي الخليط في القدر مع التقليب لمدة ربع ساعة ونقدم طبق الفاصوليا باللحمة والكزبرة ساخنه مع الخبز والأزر.