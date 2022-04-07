أسرار تتبيلة فاطمة أبو الحاتي للكفتة المشوية بطعم أكثر من رائع 2022

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يعتبر طبق الكفتة المشوية من الأطباق المميزة والمعروفة بطعمها اللذيذ في الوطن العربي، حيث أن الكثير من الناس يحبون تناول الوجبات المشوية، فهي سريعة التحضير وتتمتع بمذاقها الشهي، واليوم سنتعرف على أسرار تتبيلة الكفتة المشوية في الفرن بطريقة فاطمة أبو الحاتي.

مقادير الكفتة المشوية لفاطمة أبو الحاتي:

500 غرام لحمة مفرومة. عدد 2 حبات من البصل كبيرة المفرومة. حتة من لية الضاني المفرومة. القليل من البقدونس المفروم. ملعقة من الفلفل الأسود. ملعقة من بهارات اللحمة. معلقة من الزنجبيل. ملعقة من القرفة. الملح حسب الرغبة. عدد 1 بيضة. القليل من البقسماط.

خطوات تحضير الكفتة المشوية على طريقة فاطمة أبو الحاتي: