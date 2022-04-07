أسرار تتبيلة فاطمة أبو الحاتي للكفتة المشوية بطعم أكثر من رائع 2022
يعتبر طبق الكفتة المشوية من الأطباق المميزة والمعروفة بطعمها اللذيذ في الوطن العربي، حيث أن الكثير من الناس يحبون تناول الوجبات المشوية، فهي سريعة التحضير وتتمتع بمذاقها الشهي، واليوم سنتعرف على أسرار تتبيلة الكفتة المشوية في الفرن بطريقة فاطمة أبو الحاتي.
مقادير الكفتة المشوية لفاطمة أبو الحاتي:
- 500 غرام لحمة مفرومة.
- عدد 2 حبات من البصل كبيرة المفرومة.
- حتة من لية الضاني المفرومة.
- القليل من البقدونس المفروم.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- ملعقة من بهارات اللحمة.
- معلقة من الزنجبيل.
- ملعقة من القرفة.
- الملح حسب الرغبة.
- عدد 1 بيضة.
- القليل من البقسماط.
خطوات تحضير الكفتة المشوية على طريقة فاطمة أبو الحاتي:
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- أولا في بولة كبيرة نصع كل من اللحمة المفرومة وحتة اللية الضاني والبصل والبقدونس، ونقوم بخلطهم جيدا حتى تتجانس المكونات مع بعض جيدا.
- ثم نضيف لخليط اللحمة المفرومة البقسماط وبيضة واحدة، وجميع باقي البهارات.
- وبعدها نعجن هذه المكونات جيدا، حتى نحصل على عجينة الكفتة.
- نقوم بإدخال الكفتة في الثلاجة مدة ساعة حتى تشرب من التتبيلة.
- وبعدها نبدأ بتشكيل الكفتة على أسياخ، حتى تكون الكفتة من الدخل مفرغة وتستوي جيدا.
- نقوم برص الكفتة في صينية الفرن، ويجب دهن الصينية بالقليل من الزيت.
- ثم نسخن الفرن على درجة حرارة 180درجة، وبعدها نضع قطع من الفحم مشتعلة في ورق ألمنيوم ونغطيها جيدا.
- نترك الكفتة في الفرن حتى تنضج، ثم نزيين طبق الكفتة بالقليل من البقدونس.
- يقدم بجانب الكفتة الخبز وسلطة خضراء أو طبق مكرونة وبالصحة والراحة.