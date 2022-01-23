أحلى من الجاهزة.. طريقة عمل الزلابية

تعتبر الزلابية من أشهى الحلويات التي يفضلها الكثير، لكن بعض النساء لا تنجح في إعداد الزلابية بطريقة مميزة ومحترفة، لكن يمكنك تعلم طريقة عمل الزلابية بوصفة الشيف حسن، في خطوات سهلة وسريعة لتقديمها لأسرتك في المناسبات لتحصلي على مذاق الزلابية الجاهزة.

طريقة عمل الزلابية في المنزل

الزلابية من الحلويات اللذيذة التي يمكنك أن تتناولها بالسكر أو الشيكولاتة أو تسقي بالشربات وذلك على حسب الرغبة في تناولها، والآن نعرض لكم مكوناتها فيما يلي.

المكونات

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كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 ملعقة من الزيت النباتي.

كوب ماء دافئ.

طريقة تحضير الزلابية

سنتعرف معكم من خلال الخطوات التالية على طريقة عمل الزلابية؛ حيث أنها من الحلويات اللذيذة التي أشتهرت في بلاد الشام و بعدها انتشرت على مستوي بلاد العالم العربي، والخطوات تتمثل في الآتي: