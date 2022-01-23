أحلى من الجاهزة.. طريقة عمل الزلابية
تعتبر الزلابية من أشهى الحلويات التي يفضلها الكثير، لكن بعض النساء لا تنجح في إعداد الزلابية بطريقة مميزة ومحترفة، لكن يمكنك تعلم طريقة عمل الزلابية بوصفة الشيف حسن، في خطوات سهلة وسريعة لتقديمها لأسرتك في المناسبات لتحصلي على مذاق الزلابية الجاهزة.
طريقة عمل الزلابية في المنزل
الزلابية من الحلويات اللذيذة التي يمكنك أن تتناولها بالسكر أو الشيكولاتة أو تسقي بالشربات وذلك على حسب الرغبة في تناولها، والآن نعرض لكم مكوناتها فيما يلي.
المكونات
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- كوب ونصف من الدقيق الأبيض.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- 2 ملعقة من الزيت النباتي.
- كوب ماء دافئ.
طريقة تحضير الزلابية
سنتعرف معكم من خلال الخطوات التالية على طريقة عمل الزلابية؛ حيث أنها من الحلويات اللذيذة التي أشتهرت في بلاد الشام و بعدها انتشرت على مستوي بلاد العالم العربي، والخطوات تتمثل في الآتي:
- نحضر كوب الماء الدافئ ثم نضيف إليه السكر ويقلب جيدا.
- ثم بعد ذلك يضاف إليهم الخميرة الفورية.
- تترك المكونات حتى يتم التخمير.
- نحضر وعاء عميق ونضع به المكونات من الدقيق والنشا والملح والفانيليا والزيت أيضا.
- يتم تقليب المكونات جيدا حتى يختلطوا جميعهم.
- ثم بعد ذلك يتم إضافة الخميرة والماء.
- يتم عجن المكونات جميعهم جيدا.
- حتى تصبح عجينة سائلة، ويمكنك إضافة الماء كلما احتاج الأمر إلى هذا.
- تترك العجينة ساعة كاملة ليتم التخمير.
- نحضر مقلاة غويطة بها زيت غزير وتسخن على النار.
- ثم بواسطة ملعقة صغيرة مدهونة زيت تقطع الزلابية قطع صغيرة ونضعها في الزيت.
- تترك في الزيت حتى يصبح لونها ذهبي.
- بعد تمام النضج تصفى الزلابية من الزيت جيدا.
- ثم نقوم بوضعها مباشرا فور خروجها على الشربات.
- ثم تصفى من الشربات وتقدم في طبق التقديم.