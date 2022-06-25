أبسط طريقة لصنع بسبوسة بالتمر في المنزل

تعد وصفة البسبوسة بالتمر هي من أكثر الحلويات المشهورة والمحبوبة جدًا عند جميع المصريين الصغار والكبار، وهذا لأنها تتميز بمذاق خلاب وتتميز بالعديد من العناصر التي تمد الجسم بالطاقة، ويمتلك التمر العديد من المميزات والفوائد الهامة للجسم فمثلاً التمر يحتوي على العديد من العناصر التي تحسن من صحة الجهاز المناعي وأيضًا يحتوي على عناصر تعالج فقر الدم بالجسم وتمد الجسم بالطاقة والحيوية.

طريقة تحضير البسبوسة بالتمر

تعتبر البسبوسة من أكثر الحلويات الشعبية المحببة لدى الجميع، والبسبوسة ليست معروفة في مصر فقط بل أنها معروفة في جميع أنحاء الوطن العربي، وسميت البسبوسة بهذا الإسم من طريقة صنعها، لأنها تعتمد فقط على البس أي الفرك لأن مكونات البسبوسة تفرك بالسمن البلدي، ويرجع أصل بسبوسة بالتمر أو البسبوسة عامة إلى المطبخ العثماني، وتختلف طرق إعداد البسبوسة من دولة إلى أخرى فإن كل دولة تقدمها بالذوق الخاص بالمواطنين.

مكونات البسبوسة بالتمر

كوب تمر خالي من النواة.

عدد بيضتان.

نصف كوب من السكر.

ثلاثة أرباع كوب من السميد.

ربع كوب من الزيت النباتي.

علبة واحدة من القشطة.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودر.

نصف كوب من الماء.

لوز مقشر للتزيين وهذا اختياري.

خطوات صنع البسبوسة بالتمر