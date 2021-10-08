ما اسم العملية التي تستعمل فيها الخلية الطاقة لنقل المواد ؟ وفي إطار الإجابة عن أسئلة كتاب العلوم، الوحدة السابعة “ثالث متوسط” الفصل الدراسي الثاني، تعرف الخلية على أنها أصغر وحدة حية، تتكون من مجموعات متراصة متخذة شكل مربع، وأنها الوحدة البنيوية الوظيفية الأساسية (الأنسجة والأعضاء التي تنتج من تآلف كم هائل من الخلايا) لتكوين جميع الكائنات الحية، وطريقة اكتشافها هو ما قام به العالم Robert Hooke في تجربة قطعة الفلين، حيث وضعها أسفل المجهر، فكانت ملاحظته وجود أجسام صغيرة شبيهة بشكل المربعات متراصة بجانب بعضها، والتي اشتهرت بعدها باسم الخلايا، ومن خلال تجربة روبرت هوك نعرف الخلايا على أنها أجسام صغيرة مربعة الشكل لا ترى بالعين المجردة بل تحتاج إلى وضعها تحت المجهر.

ما اسم العملية التي تستعمل فيها الخلية الطاقة لنقل المواد

إن مختلف أجسام الكائنات الحية، تتكون من ملايين الخلايا، والتي تختلف نوعيتها وشكلها باختلاف نوع الكائن الحي ( إنسان، حيوان، نبات)، فنجد فروق كبيرة في مكونات خلايا النباتات عن باقي الكائنات الحية فيما تشمل من مواد، وأيضا نجد اختلافا في فصيلة الكائن الحي، فمثلا تقسم الحيوانات إلى فصائل الزواحف، الطيور، الأسماك، القوارض….. وغيرها)

إجابة السؤال

الجواب عن السؤال ما اسم العملية التي تستعمل فيها الخلية الطاقة لنقل المواد هي:

عملية النقل النشط: وهو عملية انتقال ودخول الأملاح إلى الخلية، لأن الخلية تحتاج إلى الطاقة و البروتينات الناقلة، لنقل المواد عبر غشائها، كما يحدث في عملية الانتشار المدعون.