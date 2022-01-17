وزارة القوى العاملة تعلن عن توافر 37 فرصة عمل للمصريين بليبيا

تبذل وزارة القوى العاملة جهوداً كبيرة في توفير فرص العمل المناسبة للشباب في مصر وفي الدول العربية، وبدأت بإطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين وزارة العمل الليبية ووزارة القوى العاملة المصرية بهدف توفير الكوادر التي يحتاج إليها سوق العمل الليبية بصورة رسمية بالإضافة إلى القضاء على العقود الوهمية والتي يقع ضحيتها العمال المصرين نتيجة رغبتهم في الحصول على فرصة عمل مناسبة تدر عليهم دخلاً شهرياً يكفي حاجاتهم والتزاماتهم.

وزارة القوى العاملة تكشف عن 37 فرصة عمل

وأعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر فرص عمل للمصريين في ثاني طلبية لاستقدام العمالة المصرية لليبيا، وتتضمن الوظائف المطلوبة حوالي 37 فرصة عمل منها 7 مهن في القطاع الطبي برواتب تصل شهرياً إلى عشرون ألف جنيه مصري أما عن الأعداد والوظائف المطلوبة للسفر إلى ليبيا كالتالي:

العدد المطلوب التخصص المطلوب 4 أطباء تخصص نساء وتوليد 1 طبيب اختصاصي أشعة تشخيصية 2 ممرض تخصص طوارئ وإسعاف 13 ممرض تخصص جراحة 5 ممرضات تخصص النساء والتوليد 10 ممرض تخصص أطفال 2 ممرضة تخصص قابلة قانونية

طريقة التقديم في الوظائف

قالت وزارة القوى العاملة أن التقديم على الوظائف المطلوبة للسفر إلى ليبيا مفتوحة حتى يوم 31 من يناير 2022 على أن يتم التقديم وتسجيل البيانات من خلال موقع الوزارة، وتحديد فرص عمل بالخارج، مع إدخال البيانات والمعلومات المطلوبة للتسجيل في الوظائف.

وكان مستشار وزير القوى العاملة للمعلومات والتحول الرقمي المهندس حسين صبري، أن العمالة المصرية حتى هذه اللحظة لديها تخوفات أمنية تجاه السفر إلى ليبيا، مشيراً إلى أن الأوضاع الآن في ليبيا مستقرة وأن العمالة المصرية تحت أعين وزارة القوى العاملة والدولة، وأن السفر في الوظائف التي تعلن عنها وزارة القوى العاملة أفضل من السفر بعقود وهمية وبدون تأمين أو فيزا أو ضمانات.