عاجل نتائج قبول النساء برتبة جندي في المديرية العامة للجوازات 1443 السعودية

نتائج قبول الننساء برتبة جندي في المديرية العامة للجوازات السعودية 1443 -2022 قد أعلنت المديرية العامة للجوازات ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوكالة وزارة الداخلية السعودية للشئون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للكادر النسائي برتبة جندي. للتعيين فى المديرية العامة للجوازات وجوازات منطقة الرياض والمنطقة الشرقية. ومنطقة مكة المكرمة. وللاستعلام عن نتائج القبول يرجى اتباع الخطوات اللازمة ولمعرفة خطوات الاستعلام والتفاصيل فى الخطوات التالية

نتائج القبول في المديرية العامة للجوازات للنساء 1443 -2022

وقد اعلنت الادارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية السعودية مسبقا عن توافر وظائف الكادر النسائى فى الجوازات العامة. وان هذه الوظائف متوفرة بداية من رتبة جندي. و أعلنت المديرية عن بعض الاجراءات اللازم على المقبولين اتباعها وإحضار بعض المستندات والأوراق اللازمة أثناء الحضور الى موعد المقابلات الشخصية.

التعليمات اللازمة على المقبولين فى نتائج القبول فى الجوازات السعودية 1443

هناك بعض التعليمات والاجراءات التى ينبغى على جميع المرشحات فى وظائف الجوازات السعودية اتباعها اثناء الحضور الى المقابلة الشخصية فى مقر لجان القبول والتسجيل بمعهد الجوازات الجديد فى مدينة الرياض فى المواعيد التى تم تحديدها.

طباعة نموذج موعد المراجعة عبر منصة (أبشر – توظيف) وإحضاره (نتيجة القبول).

إحضار نتيجة القبول المبدئي فى نتائج القبول.

عدد 2 صورة من بطاقة الهوية الوطنية مع الأصل.

كما يجب إحضار 6 صور شخصية حديثة ملونة 4*6 .

صورة من سجل الأسرة لوالد المتقدمة ويشمل اسم والدة المتقدمة.

مع إحضار نسخة من السجل الخاص بالأسرة فى حال إذا كانت المتقدمة متزوجة.

ثم صورة من الورقة الخاصة بالعنوان الوطني.

2 صورة من المؤهل الدراسى او ما يعادلها مصدق عليه مع الأصل.

كذلك صورة مصدق عليها من الشهادات الاضافية الدبلوم او البكالوريوس التى تم تسجيلها فى منصة ابشر توظيف.

مع احضار 2 صورة من السجل الأكاديمي للشهادة الاضافية مع الأصل.

ايضا شهادة المعادلة للحاصلين على المؤهل من خارج البلاد.

ثم احضار 2 صورة من المؤهل الثانوي مع الأصل.

مع احضار 2 صورة من نتيجة اختبار القدرات العامة قياس.

ايضا احضار صورة من شهادة الخبرة فى حال تم تسجيلها عبر منصة ابشر مصدقة.

ثم إحضار ملف لحفظ المستندات المطلوبة مع قلم جاف ازرق.

ممنوع احضار مرافقين مع المتقدمة.

ملاحظات هامة للمرشحات للقبول فى نتائج الجوازات

الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية الوقائية.

لا يسمح بالدخول الى مقر لجنة القبول الابعد التسجيل فى تطبيق توكلنا محصن على الهاتف الجوال للمتقدمة.

يتم السماح للمتقدمة فقط بدخول مقر لجنة القبول ولا يسمح لمرافقين.

يجب الحضور قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

كذلك الالتزام بمواعيد المراجعة إحضار كافة المستندات المطلوبة.

كما يمنع استخدام الهواتف او التصوير داخل لجان القبول والتسجيل.

طريقة الاستعلام عن نتائج القبول 1443