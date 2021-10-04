شركة مياه الشرب والصرف الصحي تعلن عن وظائف شاغرة لشهر أكتوبر 2021 تتناسب مع كافة المؤهلات وبرواتب مجزية

في الوقت الذي يبحث فيه الكثير من المواطنين من جميع أنحاء مصر عن وظائف شاغرة برواتب مجزية، بهدف توفير متطلبات الحياة الخاصة بهم في ظل ارتفاع الأسعار بالعديد من السلع التي يحتاجها المواطن المصري، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بيان خاص بالوظائف الشاغرة، عن فتح باب التعيين لشغل عشرات الوظائف الشاغرة بمحافظة مطروح ومدينة سيوة، حيث أكدت الشركة في بيانها أنها بحاجة لشغل عدد 56 وظيفة شاغرة، وأوضحت أن الوظائف تتناسب مع جميع المؤهلات، وجاءت وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي على النحو التالي:

وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي:

مطلوب عدد 8 مهندسين مياه صرف صحي للعمل بشكل فوري وبعقود مؤقتة، ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكية أو كهرباء، كما يجب أن يجيد اللغة الإنجليزية والتعامل مع الحاسب الآلي.

مطلوب عدد 4 كيميائيين للعمل بشكل فوري وبعقود مؤقتة، ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس علوم كيمياء أو ميكروبيولوجي، ويفضل أن يكون لديه خبرة سابقة في مجال العمل.

مطلوب عدد 20 فني في مجال مياه الصرف، ويشترط أن يكون لديه مؤهل متوسط أو دبلوم مدارس فنية صناعية شعبة كهربائية وإلكترونيات، وشعبة ميكانيكية.

مطلوب عدد 4 فني معمل، ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على دبلوم فني زراعي ويفضل أن يكون لديه خبرة سابقة.

مطلوب عدد 20 خفير، ويشترط أن يجيد القراءة والكتابة وأن يكون حاصل على شهادة إتمام الابتدائية أو محو الأمية.

أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدم لشغل إحدى الوظائف التي أتاحتها، وجاءت الشروط على النحو التالي:

1/ أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2/ ألا يقل السن عن 18 عاماً وألا يزيد عن 35 سنة.

3/ الموافقة على العمل بكافة فروع الشركة ومواقعها.

4/ يجب إيضاح الموقف من الخدمة العسكرية.

5/ احتياز الاختبارات المقرر إقامتها للمتقدم للوظيفة.

المستندات المطلوبة وطرق التقديم للوظائف:

شهادة المؤهل الدراسي.

صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة من شهادة الميلاد “كمبيوتر”.

صحيفة الحالة الجنائية.

الموقف من التجنيد.

شهادات الخبرة إن وجدت.

كارنيه القيد بالنقابة للمهندسين.

كيفية التقديم لوظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي:

أوضحت الشركة في بيانها أنه يمكن للراغبين في التقدم لشغل الوظائف المطلوبة يرجى منهم تعبئة البيانات المطلوبة الموجودة على رابط ” وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح “، كما أكدت الشركة أن آخر موعد لتلقي الطلبات سيكون 15 أكتوبر الجاري.