1400 وظيفة تعليمية وأكاديمية|| رابط التسجيل وظائف جامعة الملك خالد 1444 التخصصات المطلوبة وشروط ومستندات القبول

تساءل العديد من المواطنين في المملكة السعودية عن أبرز شروط وتفاصيل وظائف جامعة الملك خالد 1444، التي أعلنت عنها الجامعة مؤخراً، مشيرة إلى حاجتها إلى توظيف مجموعة من الأشخاص الحاملين لشهادة الدكتوراه والماجستير وذلك من أجل شغل مجموعة من الوظائف التي تحتاج إليها الجامعة, وذلك طبقا لبعض الشروط المطلوبة من أجل التقديم على تلك الوظائف للراغبين في الانضمام إلى الجامعة.

وظائف جامعة الملك خالد 1444

تم مؤخراً صدور إعلان عن وظائف جامعة الملك خالد 1444، عبارة عن مجموعة من الوظائف الشاغرة وذلك لحملة الماجستير والدكتوراه للعمل بعقود دوام كامل خلال العام الدراسي المقبل 1444، وأشارت الجامعة أن الوظائف الشاغرة المعلن عنها متاحة في مقر الكلية الرئيسي في مدينة أبها السعودية وفي مختلف المقرات الخاصة بالكليات التطبيقية التابعة إلى الجامعة والموجودة في جميع محافظات المملكة السعودية.

موعد التقديم على الوظائف الشاغرة بجامعة الملك خالد 1444

أعلنت جامعة الملك خالد في أبها عن المواعد المحدد للتقديم في الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها مؤخراً في المقرات الرئيسية الخاصة بالجامعة، والتي تمثلت فيما يلي:

يبدأ موعد التقديم في وظائف الجامعة اعتباراً من تاريخ الأحد الموافق 16 محرم 1444 والذي يوافق أيضاً 14 أغسطس 2022.

ثم ينتهي موعد التقديم على كافة الوظائف المعلن عنها اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 19 محرم 1444 – 17 أغسطس 2022.

أهم التخصصات المطلوبة للتوظيف في جامعة الملك خالد

أشارت جامعة الملك خالد أيضاً إلى مجموعة واسعة من التخصصات المختلفة المطلوبة في الوظائف الشاغرة التي تحتاج إليها وتبحث عنها، وتتمثل تلك التخصصات فيما يلي:

تخصصات إدارية.

تخصصات مالية.

وظائف في التخصص التقني.

تخصصات هندسية.

تخصصات قانونية.

وكذلك تخصصات طبية وصحية.

أبرز المسميات الوظيفية المعلن عنها

وظائف شاغرة في رتبة أستاذ.

أستاذ مساعد.

أستاذ مشارك.

مدرس لغة.

محاضر.

شروط القبول

أكدت جامعة الملك خالد على ضرورة توافر مجموعة من الشروط في الأشخاص المتقدمين لشغل تلك الوظائف المعلن عنها، وتأتي تلك الشروط على النحو التالي:

يجب أن يكون المترشح لشغل الوظائف المعلن عنها في جامعة الملك خالد سعودي الجنسية أو سعودية الجنسية.

يشترط أن يكون لائقا من الجانب الصحي.

أن يكون المتقدم قد حصل على الدرجات العلمية في الشهادة الخاصة به من خلال دراسته في نظام دوام وحضور منتظم والإقامة داخل بلد الدراسة.

في حال حصل المتقدم على مؤهل دراسي وهو على رأس العمل يجب تقديم ما يثبت ابتعاثه للدراسة.

يجب أيضاً معادلة المؤهل العلمي في حالة الدراسة خارج جامعات المملكة السعودية من قبل وزارة التعليم العالي.

يشترط توافق تخصص المتقدم في مرحلتي الماجستير والدكتوراه مع تخصص مرحلة البكالوريوس.

ألا يقل تقدير المتقدم عن تقدير جيد جداً في جميع المراحل التعليم الجامعي الخاص به.

يشترط حصول المتقدم على ترقيات علمية من جامعات معترف بها في المملكة السعودية.

يجب ألا يتجاوز عمر المتقدم لوظيفة محاضر عن 34 عام، وألا يزيد عن عمر 44 لوظيفة أستاذ مساعد، وكذلك يجب ألا يزيد عن 49 عام لوظيفة أستاذ وأستاذ مشارك.

اشتراطات اختبار القياس

لا تتجاوز مدة صلاحية اختبار القدرات للجامعيين 5 سنوات.

تصل مدة صلاحية اختبار الأيلتس عامين من تاريخ إجراء الاختبار.

تقبل الجامعة اختبار ستيب مع اشتراط إرفاق ما يثبت اجتياز المتقدم للوظيفة إحدى الاختبارات الدولية في مهارات التحدث والكتابة.

يعفى المتقدم الحاصل على درجة علمية ومؤهل علمي من جامعة تابعة إلى دولة ناطقة باللغة الإنجليزية من شرط اختبار اللغة الإنجليزية.

يشترط للمتقدمين في وظائف تابعة إلى كلية الطب الحصول على مؤهل البكالوريوس في الطب.

رابط التسجيل في وظائف جامعة الملك خالد