11547 وظيفة متاحة.. التعليم السعودية تكشف خطوات التقديم في جدارة

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، عن توافر العديد من الوظائف التعليمية بعدد 11547 وظيفة، وأكدت الوزارة بداية التقديم على الوظائف التعليمية المتاحة من يوم الأحد 31 يوليو 2022، طبقًا لنظام التعاقد الرسمي التابع للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على رتبة معلم ممارس، وأوضحت وزارة التعليم كيفية التقديم في نظام جدارة، للتسجيل في أحد الوظائف التعليمية المتاحة.

التعليم السعودية تكشف خطوات التقديم في جدارة

أكدت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، عن بداية التقديم في الوظائف التعليمية التي أعلنت عنها من يوم الأحد الموافق 31 يوليو، وأكدت الوزارة بأنه يتم التقديم في الوظائف من خلال نظام جدارة الإلكتروني، عبر مجموعة من الخطوات الإلكترونية السهلة والبسيطة عبر الهاتف المحمول، مشيرة إلى أن الوظائف المتوفرة بنظام التقاعد الرسمي طبقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على رتبة معلم ممارس، ويتم التقديم في جدارة عبر الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لنظام جدارة.

النقر على تسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني.

النقر على الأمر الإطلاع على الفرص الوظيفية في جدارة.

قم بالضغط على الدخول عبر النفاذ الوطني، الموجودة في أعلى الصفحة.

حدد الأمر جدارة+.

النقر على الباحثين عن عمل.

قم بقراءة الإعلانات الوظيفية الموجودة.

تحديد الإعلان المناسب.

اختيار الرغبات المكانية.

قم بكتابة بياناتك الشخصية المطلوبة، وحفظها عبر النقر على الأمر حفظ البيانات.

الإطلاع على إعلانات وزارة التعليم مرة أخري يوم السبت 15 محرم 1444 هجريًا للتأكد من نتيجة التقديم.

الوظائف التعليمية المتاحة عبر منصة مسار

أكدت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن وجود 11547 وظيفية تعليمية شاغرة، موضحة بأنه يبدأ التقديم في تلك الوظائف من يوم الأحد 31 يوليو 2022، وحتي يوم الأحد 7 أغسطس 2022، وأكدت الوزارة بأن الوظائف تابعة لنظام التعاقد الرسمي طبقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على رتبة معلم ممارس، وأنه يتم التقديم في الوظائف عبر منصة مسار الإلكتروني من خلال الدخول إلى نظام جدارة الإلكتروني، بداية من يوم الأحد 31 يوليو من الساعة التاسعة صباحًا وحتي الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الأحد 7 أغسطس القادم.

وأوضحت الوزارة بأنه يتم الإعلان عن نتائج التقديم يوم السبت 13 أغسطس، وأنه يمكن لمتقدم الإطلاع على النتيجة بصورة إلكترونية، مشيرة إلى أن الوظائف التعليمية تساعد في تحقيق أهداف الوزارة للاستثمار بصورة فعالة في الكوادر البشرية، ولتعزيز مستوي التعليم وسد الاحتياج الوظيفي لمشاريع تطوير قطاع التعليم.