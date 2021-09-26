وظائف وزارة القوى العاملة والهجرة لشهري سبتمبر وأكتوبر 2021 بتأمينات طبية واجتماعية ومرتبات مجزية

أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة خلال الساعات القليلة الماضية عن توفير الكثير من الوظائف الشاغرة ولجميع المؤهلات من الجنسين وبمرتبات مجزية، بالإضافة إلى توفير تأمينات طبية واجتماعية للعمل في مختلف محافظات الجمهورية المصرية، وذلك من خلال النشرة القومية للتشغيل لشهري سبتمبر وأكتوبر 2021، وجاءت الوظائف التي أتاحتها وزارة القوى العاملة على النحو التالي:

نشرة وظائف وزارة القوى العاملة والهجرة لشهري سبتمبر وأكتوبر 2021:

تعلن شركة السويس للبوليستر “عتاقة – السويس – المنطقة الصناعية” عن حاجتها إلى شغل عدد 5 فنيين إنتاج بمؤهلات متوسطة، وبمرتبات مجزية تبلغ 3000 جنيه، بالإضافة إلى حاجتها شغل عدد 10 عامل بمؤهلات لا تقل عن إعدادية وبمرتبات تبلغ 3000 جنيه.

تعلن الشركة العربية للراديو الترانزستور والأجهزة الكهربائية “ميدان المستشار عدلي منصور – شارع قيصر بالإسماعيلية” عن حاجتها إلى عمال خدمات وعمال مناوبة، ويشترط مؤهل متوسط براتب 2000 جنيه.

تعلن شركة السلام لتصنيع الملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية الأولى بالإسماعيلية عن فتح باب التعيين لشغل مراقبين جودة منتج وعمال إنتاج وكي وتعبئة وتغليف، ويشترط ألا يزيد سن المتقدم للعمل عن 40 سنة من الجنسين، وتوفر الشركة تأمينات طبية واجتماعية ومواصلات من والي، ويمكن التقديم بها من خلال موقع وزارة القوى العاملة الإلكتروني.

تعلن المدارس الأمريكية الخاصة للغات “بالكيلو 3 طريق شبين الكوم – قويسنا – مركز شبين الكوم” عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف الشاغرة وجاءت على النحو التالي:

طبيبة، بكالوريوس طب.

ممرضة، بكالوريوس تمريض.

عدد 3 فني صيانة مؤهلات متوسطة.

عدد 5 سائقين مؤهل متوسط.

وتقدم المدارس الأمريكية للغات مرتبات مجزية وتأمينات طبية واجتماعية.

تعلن شركة جيزة لتنمية الصعيد بالمنطقة الصناعية عن حاجتها إلى موظفين لشغل مئات الوظائف الشاغرة من الجنسين، والتفاصيل جاءت على النحو التالي:

مطلوب عدد 5 مشرف مؤهل عالي من الجنسين براتب 1930 جنيه.

مطلوب عدد 100 عامل حياكة براتب 1600 جنيه.

مطلوب عدد 10 عامل تعبئة براتب 1600 جنيه، ويشترط ألا يقل المؤهل عن متوسط وألا يزيد السن عن 30 سنة.

تعلن الشركة العربية لحفظ وتصنيع الحاصلات الزراعية عن حاجتها إلى مسئولين تسويق ومهندسين زراعة ويشترط ألا يزيد السن عن 30 سنة براتب 2500 جنيه.

كيفية التقديم على وظائف وزارة القوى العاملة والهجرة 2021:

للراغبين في الالتحاق بتلك الوظائف التي أتاحتها وزارة القوى العاملة والهجرة يرجى التسجيل من خلال موقع الوزارة الرسمي بالدخول إلى ” الرابط “.