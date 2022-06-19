فتحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأحد الموافق 19 يونيو 2022 باب التقديم في الوظائف الشاغرة لديها للرجال والنساء، حيث يبلغ عدد الوظائف الشاغرة نحو 150 وظيفة للرجال والنساء من مختلف التخصصات سواء فنية أو مالية أو هندسية، في كافة المناطق داخل المملكة، على أن يتوافر في المتقدم الشروط المطلوبة للتوظيف.

رابط التقديم في وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة للرجال والنساء :-

يمكن للراغبين في التقديم على تلك الوظائف القيام بتسجيل بياناتهم الكترونياً، وذلك من خلال الموقع الالكتروني الخاص بوزارة البيئة والمياه والزراعة، كما اشترطت مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها وهذه الشروط ما يلي:-

* أن يكون المتقدم أو المتقدمة من أصحاب الجنسية السعودية.

* حسن السير والسلوك والسمعة، وغير محكوم على المتقدم أو المتقدمة بأي حد شرعي أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

* ألا يكون قد تم فصله من الخدمة بأية وظيفة حكومية خاضعة لنظام الخدمة المدنية.

* أن يكون المتقدم لائق صحياً لشغل الوظائف المعلن.

* أن يتوافر في المتقدم اختبار القدرة المعرفة واختبار اللغة الانجليزية ودرجة الاختبار في الحالتين.

* بالنسبة للحاصلين على مؤهلات علمية خارج المملكة يجب عليهم معادلة المؤهل من قبل وزارة التعليم.

المسميات الوظيفية الشاغرة:-

أعلنت وزارة البيئة عن المسميات الوظيفية الشاغرة، والتي يمكن التقديم عليها وذلك كما يلي:-

* أخصائي قانوني مساعد، أخصائي قانوني ممارس، مراقب مالي مساعد، مراجع داخلي مساعد، مطور برامج ممارس، مطور برامج مساعد، أخصائي رقابة إدارية مساعد، أخصائي إحصائي ممارس، مهندس زراعي مساعد، مهندس جيولوجي مساعد، مصمم جرافيك مساعد، أخصائي استثمار مساعد، مساعد أخصائي استراتيجيات، مهندس حاسب آلي مساعد، فني دعم، محرر صحفي مساعد، مصحح لغوي مساعد، أخصائي اقتصاد ممارس… إلخ.