وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي 2022… رابط وطريقة التقديم

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في بيان نشره على موقعه الرسمي عن توفر 217 وظيفة متنوعة للرجال والنساء من حملة شهادة الثانوية العامة وشهادة البكالوريوس والدبلوم في الرياض، جدة والمدينة المنورة، في هذا المقال سنستعرض لكم المسميات الوظيفية المتاحة، مزايا العمل في المستشفى التخصصي وطريقة التقديم على الوظائف.

المسميات الوظيفية المتاحة في مستشفى الملك فيصل التخصصي:

– محاسب.

– عالم رئيسي مؤقت.

– منسق إداري أول.

– أخصائي سريري متقدم.

– أخصائي تصويرالاشعة التداخلية والملونة.

– مهندس معماري أول.

– مهندس معماري ثاني.

– محاسب مساعد (عدد 2).

– اختصاصي سريري مساعد الأمراض النفسية.

– منسق ابحاث سريرية مساعد.

– استشاري مساعد طب وجراحة العيون.

– استشاري مساعد زراعه الكبد للبالغين (عدد 2).

– استشاري مساعد التخدير.

– استشاري مساعد أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية والعلاج الخلوي.

– استشاري مساعد علاج الأورام الإشعاعي.

– استشاري مساعد جراحة الصدر.

– مساعد مدير إدارة المختبر الإكلينيكي.

– مساعد مدير خدمات الإسكان.

– مساعد مدير إدارة المرافق.

– استشاري مشارك الحالات الحرجة.

– استشاري مشارك جراحة عامة وأورام.

– استشاري مشارك أورام طبية.

– استشاري أنف وأذن وحنجرة مشارك.

– استشاري مشارك زراعة الرئة.

– مندوب مشتريات الصيدلية (عدد 2).

– أخصائي تقنية قلب وأوعية دموية (عدد 2).

– كاتب.

– مساعد عيادة أول.

– اختصاصي سريري.

– محلل اتصالات.

– أخصائي الامتثال.

– استشاري طب طوارئ البالغين (عدد 2).

– استشاري تطوير طب الأطفال.

– استشاري طب العائلة.

– استشاري عناية مركزة.

– استشاري جراحة زراعة الكلى والبنكرياس.

– استشاري عيون.

– استشاري قلب.

– استشاري طوارئ أطفال.

– استشاري جراحة تجميل.

– أخصائي امتثال العقود.

– منسق خدمات العقود.

– مساعد فني.

– أخصائي فني.

– وظائف أخرى.

مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي:

رواتب تنافسية.

بدل سكن ومواصلات.

تغطية الرعاية الطبية كاملة.

برنامج مساعدة الموظفين.

تطوير مهني مستمر.

مرافق ترفيهية للموظفين.

تخفيضات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.

مساعدات تعليمية بناء على أهلية اللقب الوظيفي.

إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.

رابط وطريقة تقديم وظائف مستشفى الملك فيصل: