وظائف مترو الانفاق: وظيفة سائق بمرتب يصل الي 10000 جنيه

ازداد البحث في الآونة الأخيرة في محركات البحث حول وظائف مترو الإنفاق وهو ما يشغل بال الكثيرين بعدما أفصحت شركة ” Ratp” الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، (العتبة – عدلي منصور) حاجتها لسائقي قطارات للتعيين والعمل وذلك عبر موقعها الرسمي لعام 2021.

وقد وضعت الشركة الفرنسية بعض الشروط للمتقدمين لشغل الوظيفه ، والتي كانت تشغل بال الكثيرين من الشباب الذين يريدون فرصة عمل ، وما يجعل الشباب يتصارعون على وظائف مترو الأنفاق, هي أنها تقدم لمن يشغل هذة الوظيفة بعض المميزات التي نراها جيدة من أهم تلك المميزات هي أنها وظيفة مضمونة غير أنها تقدم تأمين لهم كذالك المرتب الخاص بها جيد بالنسبه للمتقدم.

وننشر لكم الشروط المطلوبه لوظيفة مترو الانفاق

شروط وظائف مترو الأنفاق

وحددت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث من مترو الأنفاق الشروط والتي تضمنت:

أن يكون عمر المتقدم من 21 إقلى 40 عامًا.

– لا يشترط وجود خبرة سابقة في قيادة المترو والقطارات.

– أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل فوق متوسط أو عال تخصص إلكترونيات وميكانيكا.

– أن يحضر المتقدم موقف واضح من التجنيد.

مزايا سائقي المترو

وقد أوضحت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل المترو في إعلانها المزايا الذي سيحصل عليها المتقدم حال قبوله في الوظيفة ومنها:

– سيكون هناك تدريب مدفوع الأجر شامل ومكثف على الوظيفة وقيادة المترو.

-يحصل المتقدم في حال قبوله خلال فترة التدريب على راتب يصل إلى 4500

– العمل يكون 6 أيام في الأسبوع و8 ساعات لليوم.

يحصل المتقدم في حال قبوله وبعد اجتيازه فترة التدريب على راتب يصل إلى 7000 جنيه.

_تأمين طبي واجتماعي

تصريحات المتحدث بأسم مترو الانفاق

وقد ناشد المتحدث الرسمي لمترو الانفاق الركاب بأستخدام الكارت الذكي لكي يحد من الزحام , وقد وجه المتحدث الرسمي إلي الركاب الذين يركبون المترو بشكل منتظم بأستخراج الكارت الذكي, وذلك لتقليل تزاحم الركاب أمام مكاتب صرف التذاكر بالمحطات المختلفة بالخطوط الثلاثة وذلك بالتزامن مع بدء الموجه الرابعة من انتشار فيروس كورونا.

– من يريد الالتحاق بالوظيفة فعليه التسجيل من خلال إرسال السيرة الذاتية بكلمة “سائق مترو” علي هذا الرابط