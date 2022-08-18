وظائف عسكرية للرجال على أبشر توظيف بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات 1444

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن توافر عدد من فرص التوظيف الشاغرة للرجال والنساء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عبر منصة أبشر توظيف، حيث تم فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة (وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي)، وسوف نوضح لكم كافة التفاصيل حول التسجيل لوظائف الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالسعودية، وشروط التقديم.

وظائف الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للرجال

أوضحت الإدارة العامة للتسجيل والقبول أن موعد التقديم للرجال للتعيين على رتبة (وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي)، سيبدأ اعتبارا من يوم السبت الموافق 22/ 1/ 1444 هـ ويستمر لمدة 5 أيام حتى يوم الخميس الموافق 27/ 1/ 1444 هـ، على أن يتم التقديم وفق مجموعة من الشروط والضوابط، موضحة أن التقديم إلكتروني عبر بوابة أبشر توظيف.

يمكن للراغبين التقديم على الوظائف العسكرية للرجال بداخل المملكة العربية السعودية، البدء في التقديم للوظائف المعلنة للباحثين عن وظائف شاغرة تابعة لوزارة الداخلية السعودية البدء في ملئ النموذج الخاص بكل وظيفة معلنة بعد الاطلاع على كافة الشروط وتوافر المؤهل المناسب

أبشر توظيف وظائف عسكرية للرجال 2022

أعلنت اليوم المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية عبر منصة ابشر توظيف العسكرية التابعة لوزارة الداخلية عن حاجتها لشغل عدداً من الوظائف العسكرية للرجال، موضحة انه سيتم تعيين المقبولين وفق المؤهل التعليمي الحاصل عليه على رتبة وكيل رقيب أو عريف أو جندي أول أو جندي، ويمكن للراغبين بالالتحاق بالوظائف العسكرية لادارة مكافحة المخدرات الاطلاع على عدد من الشروط الخاصة بكل وظيفة معلنة.

رابط تقديم مكافحة المخدرات 1444

من المقرر ان تبدأ منصة أبشر في فتح باب القبول والتسجيل على وظائف مكافحة المخدرات للرجال اعتبارا من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 22\8\2022، ويستمر حتي تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس، ولا يتم قبول طلبات التقديم على الوظائف العسكرية المعلنة بعد انتهاء هذا الموعد.

يمكن للراغبين في التقديم لوظائف عسكرية للرجال على رتبة جندي أول وجندي وعريف ووكيل أول، الدخول الى رابط أبشر توظيف على jobs.sa والبدء في ملئ النموذج الخاص بالوظيفة بعد التأكد من توافر كافة الشروط.

شروط التقديم على وظائف عسكرية للرجال على ابشر توظيف 2022