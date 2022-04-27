وظائف شاغرة مع فرص للتدريب على رأس العمل في شركة المياه الوطنية وتكافل الراجحي

كشفت شركة المياه الوطنية بالمملكة عن وظائف شاغرة في السعودية مع فرص تدريب لحديثي التخرج، كما أعلنت تكافل الراجحي عن وظائف شاغرة في مجموعة من التخصصات.

وظائف شاغرة في الرياض مع فرص تدريب

أعلنت شركة المياه الوطنية في المملكة العربية السعودية (NWC) عن توفر وظائف شاغرة في الرياض مع فرص تدريب على رأس العمل لحديثي التخرج في المملكة.

مسميات وظائف شاغرة في الرياض مع فرص تدريب

مُحلل إدارة البيانات شرط أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب. أخصائي التعويضات والمزايا شرط أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الموارد البشرية، إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

موعد وطريقة التقديم

وأشارت “المياه الوطنية” إلى أن التقديم على الوظائف الشاغرة قد انطلق الثلاثاء 1443/09/25هـ الموافق 2022/04/26م ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب، عبر الروبط التالية:

مُحلل إدارة البيانات: من هنا أخصائي التعويضات والمزايا: من هنا.

وظائف شاغرة في السعودية – تكافل الراجحي

كما أعلنت شركة تكافل الراجحي عن توفر مجموعة وظائف شاغرة في السعودية لحملة الدبلوم فأعلى بتخصصات مختلفة.

مسميات وشروط وظائف شاغرة في السعودية – تكافل الراجحي

مدير حسابات – الأعمال الحكومية شرط أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلاً على درجة الدبلوم أو البكالوريوس في إدارة الأعمال أو التأمين أو المالية، أو أي مجال آخر ذي صلة، ويملك خبرة لا تقل عن 3 سنوات في إدارة المبيعات، مع إتقان اللغتين الإنجليزية والعربية. أخصائي أول – التفويض المسبق شرط أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلاً على درجة بكالوريوس في الطب أو دكتور في الطب ويملك خبرة في قطاع التأمين لعامين على الأقل ويجيد اللغتين العربية والإنجليزية بشكل ممتاز.

موعد وطريقة التقديم

أوضحت “تكافل الراجحي” أنَّ التقديم على الوظائف الشاغرة متاح حالياً عبر الرابط التالي من هنا.