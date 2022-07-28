وظائف شاغرة لحديثي التخرج بالخطوط السعودية، تعرف على الشروط والتخصصات المطلوبة

شركة الخطوط الجوية السعودية أعلنت عن طريق موقعها الرسمي، عن بداية التقديم في “تمهير” بجدة، لحديثي التخرج، ويوجد العديد من التخصصات المطلوبة، لكن هناك بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدم من أجل أن يتم قبوله في برنامج “تمهير”.

شروط القبول في تمهير

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو أعلى في التخصص المقدم عليه.

شرط ألا يكون موظف حالياً، بالإضافة إلى عدم توظيفه خلال الأشهر الستة الماضية.

عدم مشاركته سابقاً في البرنامج.

لا يقل معدله التراكمي أو GPA عن 2.75 من 4 أو 3.75 من 5.

أن يكون متقناً للغة الإنجليزية.

التخصصات المطلوبة في الخطوط الجوية السعودية

هناك عدد كبير من التخصصات المطلوبة وهي:

• الهندسة الصناعية.

• الإدارة الصناعية.

• القانون.

• العلاقات العامة.

• إدارة المعرفة.

• اللغة الإنجليزية أو ما يعادلها.

• إدارة الأعمال.

• الموارد البشرية.

• الإدارة العامة.

• علوم الحاسب.

• نظم المعلومات الإدارية.

طريقة التقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية

يمكنك التقديم من هنا، والجدير بالذكر أن التقديم سيظل متاحاً بداية من الآن، وسوف يتم غلق التقديم بمجرد الوصول للعدد المطلوب.

اقرأ أيضاً: أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 28 يوليو.

في وقت لاحق، كانت شركة الخطوط الجوية السعودية قد حصلت على جائزة أفضل تفاعل للضيوف في التحدي الخاص برحلة الطيران المستدام، حيث تم تسيير أول رحلة من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة إلى مطار باراخاس في مدريد باستخدام أساليب مبتكرة في الطيران تهدف إلى الوصول لحلول مبتكرة لتقليل الآثار السلبية على البيئة من رحلات الطيران.

وتأهلت كذلك للحصول على جائزة أفضل معدل لخفض ثاني أكسيد الكربون، وأدنى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العمليات الأرضية، كما حصلت على جائزة أفضل تفاعل للموظفين.