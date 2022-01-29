وظائف شاغرة في دولة الإمارات العربية 2022 | جد وظيفتك الآن

أعلنت عشرات الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة على مواقعها الرسمية على الإنترنت، عن وظائف شاغرة في كافة مناطق الدولة، وحاجتها لعمال بمختلف المجالات والمهن. منها شركات خاصة وأخرى حكومية، بمرتبات تبدأ من 3 آلاف درهم، وتصل إلى أكثر من 20 ألف درهم لذوي الكفاءات العالية والخبرات الجيدة.

وفي هذا المقال نقدم لكم بعضا من تلك الوظائف الشاغرة، والتي يمكن للراغبين التقديم عليها سواء من داخل أو خارج دولة الإمارات، ذكورا كانوا أم إناثا.

العمل في “القيادة العامة لشرطة دبي”:

قامت “القيادة العامة لشرطة دبي” Dubai Police بالاعلان رسميا عن وظائف شاغرة برواتب تزيد عن 17 ألف درهم إماراتي.

– المسمي الوظيفي: موظف حراسات ، عسكري . المرتب 17 ألف درهم إماراتي. ساعات العمل ثمان ساعات.

– المسمي الوظيفي: مساعد مسؤول دورية مبتدئ ، عسكري. المرتب 17 ألف درهم إماراتي. ساعات العمل ثمان ساعات.

للتقديم المرجو دخول الموقع الرسمي لشرطة دبي: http://ejob.dubaipolice.gov.ae، والبحث عن وظيفة، ثم الضغط على أيقونة عرض، ثم التسجيل.

ملاحظة: يطلب منك تسجيل سيرتك الذاتية المحدثة.

العمل في مؤسسة مصرفية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة:

أعلنت منذ يومين مؤسسة مصرفية رائدة في دولة الإمارات عن رغبتها في توظيف أصحاب الخبرات لأخذ وظائف بمرتبات عالية، حتى 14 ألف درهم إماراتي.

للتقديم يذكر أنه على الراغبين بذلك إرسال السيرة الذاتية (CV) على البريد الالكتروني: [email protected]

العمل في “بنك دبي الاسلامي”:

أعلن البنك الإسلامي في دبي قبل أيام قليلة على موقعه على الانترنت عن توفير وظائف شاغرة بإعداد كبيرة. يذكر في الإعلان المرفق أن الوظائف لعدة تخصصات.

للتقديم على الوظيفة؛ يرجى دخول الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك دبي الإسلامي: http://www.dib.ae. إبحث عن وظيفة، واضغط على أيقونة قدم طلبك الآن.

العمل في مؤسسة تاكسي دبي – الإمارات كافة:

أعلنت شركة تاكسي دبي عن أعمال شاغرة في العديد من التخصصات لسنة 2022 وفقا للمعايير المطلوبة. من الأعمال التي أعلنت عنها: محاسب – مدقق مالي – تنفيذي خزانة – الخ…

للتقديم قم بإرسال السيرة الذاتية (CV) إلى عنوان البريد الالكتروني التالي: [email protected] مع إرفاق أسم الوظيفة التي ترغب بأخذها.