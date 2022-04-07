وظائف شاغرة في السعودية لحملة الثانوية فأعلى بمختلف التخصصات وعدد من المحافظات والمناطق

أعلنت وزارة الحرس الوطني ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، إضافة إلى شركة الحلول الممتازة عن وظائف شاغرة في السعودية تشمل عدداً كبيراً من التخصصات وموجهة لأكثر من درجة علمية لحملة الثانوية فأعلى وتمتد إلى عددٍ من محافظات ومناطق المملكة.

وظائف شاغرة في الرياض مستشفى الملك خالد

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عن توفر وظائف شاغرة في الرياض، ذات طابع إداري ومتاحة للجنسين من الرجال والنساء من حملة أكثر من درجة علمية تبدأ من الدبلوم فأعلى.

مسميات وظائف شاغرة في الرياض مستشفى الملك خالد

سكرتير (Secretary) ومن متطلبات الوظيفة أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة دبلوم كحد أدنى (إدارة أعمال، إدارة عامة، إدارة مستشفيات، إدارة مكاتب، سكرتارية) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة). مساعد ترفيه (Recreation Assistant) ومن متطلبات الوظيفة أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة دبلوم كحد أدنى (تربية بدنية، لياقة بدنية، رعاية أطفال، فنون وحرف، ترفيه، استجمام ومنتزهات) أو ما يعادلهم مع خبرة سنتين في مجال الترفيه أو الاستجمام. مساعد رياضي (Sports Assistant) ومن متطلبات الوظيفة أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة دبلوم كحد أدنى (تربية بدنية، إدارة رياضية، دراسات ترفيهية، استجمام ومنتزهات) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الرياضة أو اللياقة.

الشروط العامة للتقديم على وظائف شاغرة في الرياض مستشفى الملك خالد

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. توفر القدرة والمهارات المطلوبة لشغل الوظائف. لا يتشرط الخبرة لجميع الوظائف (ستعتبر الخبرة في نفس المجال ميزة إضافية)

طريقة التقديم على وظائف شاغرة في الرياض مستشفى الملك خالد

وأوضحت إدارة مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون أن التقديم على الوظائف الشاغرة متاح حالياً اعبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط اضغط هنا.

وظائف شاغرة في السعودية – وزارة الحرس الوطني

كما طرحت الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني، مجموعة وظائف شاغرة في السعودية في كلٍ من الرياض والدمام والأحساء والمدينة المنورة، تشمل المجالات الإدارية والفنية والهندسية والصحية والطبية والتقنية.

مسميات وظائف شاغرة في السعودية بوزارة الحرس الوطني

وأوضحت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني المسميات الوظيفية المطلوبة وهي على الشكل التالي:

مساعد إداري (ثاني / ثالث). مُبرمج. مهندس معماري. وظائف تمريض. فني كهربائي. فني مهني أول. فني مهني ثاني. مساعد فني (الثانوية فأعلى). وظائف طبية.

موعد وطريقة التقديم

وأضافت الشؤون الصحية بالوزارة أن التقديم متاح من الآن وحتى اكتمال العدد المطلوب، حيث يمكن التقديم عبر الرابط التالي من هنا.

وظائف شاغرة بالرياض في شركة الحلول الممتازة

وأعلنت شركة الحلول الممتازة في السعودية عن توافر وظائف شاغرة بالرياض تحت مسمى ممثل خدمة عملاء هاتفية، وذلك للعمل في قطاع البنوك والخدمات المصرفية في مدينة الرياض، كما أوضحت الشركة أن الوظائف الشاغرة متاحة لأكثر من درجة علمية تبدأ من الثانوية فأعلى.

شروط التقديم على وظائف شاغرة بالرياض في شركة الحلول الممتازة

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية. أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية أو الدبلوم أو البكالوريوس (لا يشترط تخصص محدد). أن يتمتع المتقدم بمستوى ممتاز في اللغة الإنجليزية (شرط أساسي). الرغبة الجادة في التطوير واكتساب المهارات. القدرة على تحمل ضغط العمل. اللباقة ومهارات في التواصل.

وحول طبيعة العمل والإجازات فقد أوضحت الشركة أنَّ العمل يمتد لخمسة أيام في الأسبوع وفق نظام الشفتات كما لا يشترط الخبرة.

مميزات العمل في شركة الحلول الممتازة

رواتب تتراوح بين (5,000) و(6,500) شهرياً (يحدد الراتب بعد المقابلة). عمولات ومكافآت شهرية. تأمين طبي. التسجيل في التأمينات الاجتماعية. إجازة سنوية لمدة شهر مدفوعة الراتب.

موعد وطريقة التقديم

وأوضحت شركة الحلول الممتازة في السعودية أنَّ التقديم على الوظائف الشاغرة متاح حالياً عبر إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: [email protected] مع كتابة مسمى الوظيفة (خدمة عملاء هاتفية – الرياض) في عنوان الرسالة.