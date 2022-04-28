وظائف جديدة في المدارس اليابانية 2022.. التقديم مستمر لمدة 15 يوما

بدأت وزارة التربية والتعليم استقبال طلبات التقديم في وظائف جديدة في المدارس المصرية اليابانية، حيث يستمر التقديم لمدة 15 يوما بدءا من أمس الثلاثاء، ويمكن للراغبين التقديم في الوظائف عبر الموقع الإلكتروني الذي حددته وزارة التربية والتعليم.

حيث يمكن للراغبين التقديم في تلك الوظائف من هنا من خلال الموقع الرسمي للمدارس المصرية اليابانية.

تفاصيل وظائف المدارس اليابانية 2022

ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، فإن الفرص المتاحة هي لشغل وظائف وكلاء ومديري مدارس، وفقا لعدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين، وهي:

أن يكون لديه خبرات مثبتة في مجال الإدارة المدرسية

أن يكون لديه خبرات مثبتة في التدريس والتعامل مع الأطفال في مؤسسات تعليمية

أن يكون لديه خبرات مثبتة في مجال التدريس والتعامل مع الطلاب وإدارات شئون الطلاب والمعلمين والقوانين واللوائح التي تنظم العمل داخل المدارس.

خطوات التقديم لوظائف المدارس المصرية اليابانية

ويتم التقديم لوظائف المدارس المصرية اليابانية 2022 من خلال ما يلي:

ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية

إلى الإجابة على الأسئلة التي تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم.

امتحان تحديد مستوى لغة إنجليزية

شروط التقديم لوظائف المدارس اليابانية 2022

وقد حددت وزارة التربية والتعليم عدد من الشروط العامة قبل التقديم ومنها: