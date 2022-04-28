وظائف جديدة في المدارس اليابانية 2022.. التقديم مستمر لمدة 15 يوما
بدأت وزارة التربية والتعليم استقبال طلبات التقديم في وظائف جديدة في المدارس المصرية اليابانية، حيث يستمر التقديم لمدة 15 يوما بدءا من أمس الثلاثاء، ويمكن للراغبين التقديم في الوظائف عبر الموقع الإلكتروني الذي حددته وزارة التربية والتعليم.
حيث يمكن للراغبين التقديم في تلك الوظائف من هنا من خلال الموقع الرسمي للمدارس المصرية اليابانية.
تفاصيل وظائف المدارس اليابانية 2022
ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، فإن الفرص المتاحة هي لشغل وظائف وكلاء ومديري مدارس، وفقا لعدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين، وهي:
أن يكون لديه خبرات مثبتة في مجال الإدارة المدرسية
أن يكون لديه خبرات مثبتة في التدريس والتعامل مع الأطفال في مؤسسات تعليمية
أن يكون لديه خبرات مثبتة في مجال التدريس والتعامل مع الطلاب وإدارات شئون الطلاب والمعلمين والقوانين واللوائح التي تنظم العمل داخل المدارس.
خطوات التقديم لوظائف المدارس المصرية اليابانية
ويتم التقديم لوظائف المدارس المصرية اليابانية 2022 من خلال ما يلي:
ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية
إلى الإجابة على الأسئلة التي تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم.
امتحان تحديد مستوى لغة إنجليزية
شروط التقديم لوظائف المدارس اليابانية 2022
وقد حددت وزارة التربية والتعليم عدد من الشروط العامة قبل التقديم ومنها:
- يجب التأكد من ملئ كل البيانات المطلوبة في كل فقرة والإجابة على كل الأسئلة حتى يتم حفظ البيانات والتسجيل بنجاح.
- يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية
- حسن السير والسلوك ولم يسبق اتهامه في جرائم مخلة بالشرف أو تمنع تعامله مع الأطفال.
- كل متقدم له فرصة واحدة للتقدم ولا يجوز إعادة التسجيل مرة أخرى تحت أي مسمى
- الإجابة على الأسئلة بالكامل فى الوقت المحدد وإلا ضاعت الفرصة الوحيدة فى التقدم
- لوزارة التربية والتعليم الحق في عدم قبول طلب الالتحاق بأسرة المدارس اليابانية دون إبداء أسباب
- على كل متقدم أن يتأكد من صحة البيانات التي سيقوم بإدخالها في استمارة التقدم وأي مخالفة لذلك سوف تؤدي إلى الاستبعاد، ولن يكون له حق إعادة التسجيل أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.
- يجب الالتزام بالشرائح العمرية وسنوات الخبرة لكل متقدم، على ألا يزيد السن عن الحد المقرر لكل فئة في الأول من أكتوبر ٢٠٢٢.
- في حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد من اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للاستبعاد نهائيًا.
- إجادة اللغة الإنجليزية للمعلمين للتخصصات Math, Science, English and KG إجبارية ويجب تقديم ما يثبت ذلك علماً بإن المقابلة الشخصية لهذه التخصصات ستكون باللغة الإنجليزية فقط.