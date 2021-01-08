وظائف بالجملة، توفير 2882 وظيفة خلال شهر يناير براتب يصل إلى 5300 جنيه

أعلن وزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان أن الوزارة استطاعت أن توفير عدد 2882 فرصة عمل بجميع التخصصات والقطاعات المختلفة، وبأجور مجزية حيث تبدأ الرواتب من 1200 جنيه وتصل إلى 5300 جنيه في عدد كبير من الوظائف ويتحدد الراتب أيضاً ترتيباً على خبرة المتقدم للوظيفة.

ويحصل المقبول في الوظيفة على تأمين صحي واجتماعي، وتأتي نشرة التوظيف التي تتضمن فرص العمل تنفيذاً للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي مبادرة “حياة كريمة” التي تم اطلاقها في مطلع عام 2019 لتوفير حياة كريمة وعمل لائق.

وظائف خالية في مصر 2021

يتم التقديم على هذه الوظائف من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg وسوف تقوم الإدارة المتخصصة بعمل ترشيح للمتقدمين على تلك الفرص وذلك وفقاً لخبراتهم التي سجلوها، وتسمح تلك المبادرة باستغلال طاقة الشباب أفضل استغلال بما يفيد المجتمع ويعمل على نهضته.

وسوف تجد فيما يلي جميع التفاصيل الخاصة بفرص العمل بأسماء الشركات وتليفوناتها وعناوينها والشروط المطلوبة من أجل القبول بالإضافة إلى المرتب: