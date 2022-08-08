بدون خبرة.. وظائف الهيئة الملكية في الجبيل وينبع إدارية وفنية وتقنية جميع المؤهلات

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، السعودية، عن 49 منصبًا إداريًا وفنيًا وتقنياً، بما في ذلك الوظائف التي لا تتطلب الخبرة لحاملي الشهادات الثانوية والدبلومات والبكالوريوس.

وقالت السلطات إنه تم توطين الوظائف من خلال برنامج إحلال وتأهيل للشركات المتعاقدة في مدينة الجبيل الصناعية.

متطلبات التقديم في وظائف الهيئة الملكية 1444

– أن يكون المتقدم يحمل الجنسية السعودية.

– يجب أن يكون لدى الشخص أوراق اعتماد تعليمية مناسبة للوظيفة.

– يختار الشخص مهنة العمل بناءً على التعليم الذي حصل عليه.

– أن يكون لدى الشخص خبرة كافية في الوظيفة التي سيقدم لها.

المؤهلات المطلوبة

– الكفاءة المتوسطة

– الثانوية العامة

– الدبلوم

– البكالوريوس

رواتب وظائف الهيئة الملكية بالجبيل

– تتراوح الرواتب الإجمالية من 7,000 إلى 10,000 حسب الوظيفة الشاغرة والمؤهل والخبرة.

التخصصات المطلوبة في وظائف الهيئة الملكية 1444

هندسة الحاسب.

علوم الحاسب.

إدارة سلاسل الإمداد.

الهندسة الكهربائية.

الهندسة الكيميائية.

المحاسبة.

المالية .

نظم المعلومات الإدارية.

اللغة الإنجليزية.

الكيمياء.

الفيزياء.

الرياضيات.

الهندسة الميكانيكية.

التربية البدنية.

إدارة الأعمال.

الهندسة البيئية.

العلوم البيئية.

الهندسة المدنية.

التصميم الداخلي.

الموارد البشرية.

هندسة ميكانيكية.

تقنية المعلومات.

البرمجة.

تصميم المواقع.

اللوجستيات.

إدارة سلسلة التوريد.

الاقتصاد.

المالية.

التبريد والتكييف.

الحرارة والموائع.

الصيانة.

المضخات.

الهندسة الحرارية.

الأمن السيبراني.

الشبكات.

الوظائف المطلوبة بالهيئة الملكية

سائق – عدد 1 – ذكر (الشركة السعودية للتجارة والمقاولات – ساتكو) مشرف إداري – عدد 1 – ذكر (لم يتم تحديد اسم الشركة) مشرف ورشة العمل – عدد 1 – ذكر (لم يتم تحديد اسم الشركة) مشرف نظافة – عدد 1 – ذكر (اسم الشركة غير محدد) مشرف نظافة – عدد 1 – ذكر (اسم الشركة غير محدد) مشرف ميكانيكي – عدد 1 – ذكر (اسم الشركة غير محدد) مدير مخزن – عدد 1 – ذكر (اسم الشركة غير محدد) مشغل الاتصالات الموحد – عدد 1 – ذكر (لم يتم تحديد اسم شركة) ميكانيكي ديزل وبنزين -عدد 2 – رجال (لم يتم تحديد اسم الشركة) مشغل المعدات – عدد 27 – ذكر (اسم الشركة غير محدد) كهربائي سيارات – عدد 1 – ذكر (اسم الشركة غير محدد) فني لحام – عدد 1 – ذكر (اسم الشركة غير محدد) فني زيوت تشحيم – عدد 1 – ذكر (اسم الشركة غير محدد) مساعد ميكانيكي – عدد 2- ذكر (اسم الشركة غير محدد) مشرف مراقبة العمل – عدد 1 – ذكر (الشركة السعودية للتجارة والمقاولات – ساتكو) اداري مكتب – عدد 1 – ذكر (الشركة العربية السعودية للتجارة والمقاولات – ساتكو) مراقب ميداني – عدد 1 – ذكر (الشركة السعودية للتجارة والمقاولات – ساتكو) مشرف ميكانيكي – عدد 1 – ذكر (الشركة العربية السعودية للتجارة والمقاولات – ساتكو) مشرف مواد – عدد 1 – ذكر (الشركة السعودية للتجارة والمقاولات – ساتكو) مطور تطبيقات الجوال – عدد 1 – ذكور وإناث (نظام معلومات المعمر) أخصائي دعم فني – عدد 1 – انثى (نظام معلومات المعمر)

خطوات التقديم في وظائف الهيئة الملكية بالجبيل

الهيئة الملكية السعودية لمدينة الجبيل الصناعية تسمح بتقديم الطلبات للوظائف الشاغرة المتاحة المعلن عنها وخطوات التقديم في ما يلي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج الإحلال التأهيل بالهيئة الملكية من “ هنــــــا

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إدخال البيانات الشخصية المطلوبة التالية: الاسم الأول. اسم الأب. الاسم الأخير. رقم بطاقة الهوية الوطنية. رقم التأمينات الاجتماعية. تحديد تاريخ ميلاد المتقدم. تحديد المدينة التي يقيم بها المتقدم. تحديد عنوان المتقدم بشكل مفصل. تحديد رقم هاتف المتقدم. تحديد الجنس: ذكر أو أنثى. بيان الحالة الاجتماعية.

أدخل معلومات الوظيفة المطلوبة أدناه: تحديد التحصيل العلمي. مجال الاختصاص. تاريخ التخرج. المعدل GPA. عدد سنوات الخبرة. الخبرة في استخدام الكمبيوتر. الخبرة في اللغة الإنجليزية.

تحميل السيرة الذاتية.

برنامج الإحلال والتأهيل

برنامج التأهيل والإحلال في منطقة الجبيل الصناعية بالهيئة الملكية هو برنامج يخضع لإشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية في دور تنسيقي لتحقيق رؤية الهيئة الملكية لأعمال التوظيف في منطقة الجبيل الصناعية.

يقوم مخطط التأهيل والإحلال بدورًا رقابيًا في حركة توطين الوظائف في مدينة الجبيل الصناعية ويأخذ الإحصائيات ويضمن تحقيق النسبة المطلوبة من توطين الوظائف وفقًا للنشاط وأن الزيادة في هذه النسب تتماشى مع رؤية المجلس الملكي للمدينة وصياغة الآليات والإجراءات لمساعدة المستثمرين في دورهم في التوطين الوطني تنسيق العمل مع السلطات وتنفيذ بعض برامج التدريب قبل التوظيف.