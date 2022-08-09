وظائف الهيئة الملكية بالجبيل ورابط التسجيل لعام 1444 هـ

أعلنت صحف السعودية اليوم عن وظائف الهيئة الملكية بالجبيل عن الشاغرة لديها، إدارية وفنية وتقنية، خبرة وبدون خبرة لكافة المؤهلات المتوسطة والعالية، وذلك في إطار برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين الوظائف بالهيئات والشركات الكبرى بمنطقة الجبيل الصناعية.

برنامج الإحلال والتأهيل بالهيئة الملكية

برنامج توطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية يشرف عليه الرئيس التنفيذ للهيئة، وذلك من خلال إقامة البرامج التدريبية لراغبي العمل، والتنسيق مع الجهات المختصة وبمساهمة المستثمرين في ذلك، من خلال مراقبة حركة التوظيف وتحليل النسب ووضع الآليات التي تساعد على توطين الوظائف، وتقليل نسب البطالة، وذلك في إطار خطط ورؤية المملكة 2030، كما أطلقت منصة جدارة ومسار للتقديم للوظائف الحكومية.

وظائف الهيئة الملكية بالجبيل

نشرت الهيئة الملكية بالجبيل الإعلان عن 49 وظيفة مختلفة خالية لديها وهي كالتالي:

العدد الوظيفة اسم الشركة النوع/ الشروط 1 سائق الشركة العربية للتجارة والإنشاء ساتكو رجال 1 مشرف مراقبة العمل الشركة العربية للتجارة والإنشاء ساتكو رجال 1 مراقب ميداني الشركة العربية للتجارة والإنشاء ساتكو رجال 1 إداري مكتب الشركة العربية للتجارة والإنشاء ساتكو رجال 1 مراقب مواد الشركة العربية للتجارة والإنشاء ساتكو رجال 1 فني ميكانيكا الشركة العربية للتجارة والإنشاء ساتكو رجال 1 مطور تطبيقات الهواتف المعمر لأنظمة المعلومات رجال/ نساء 1 أخصائي مساندة فنية المعمر لأنظمة المعلومات نساء 1 مشرف إداري اسم الشركة غير محدد رجال

1 مشرف ورشة اسم الشركة غير محدد رجال 1 مراقب عمال النظافة اسم الشركة غير محدد رجال 1 مراقب عمال الميكانيكا اسم الشركة غير محدد رجال 1 أمين مخزن/ مستودع اسم الشركة غير محدد رجال 1 فني لحام اسم الشركة غير محدد رجال 1 كهربائي سيارات اسم الشركة غير محدد رجال 27 مشغل معدات اسم الشركة غير محدد رجال 2 ميكانيكي ديزل وبنزين اسم الشركة غير محدد رجال 1 مشغل اتصال موحد اسم الشركة غير محدد رجال 2 مساعد ميكانيكي اسم الشركة غير محدد رجال 1 فني تشحيم اسم الشركة غير محدد رجال

رابط التقديم في وظائف الهيئة الملكية

أتاحت الهيئة الملكية التقديم عبر موقعها الرسمي، وذلك بملء البيانات المطلوبة واختيار الوظيفة المتقدم عليها، وسوف يتم التواصل مع المتقدمين بعد انتهاء فترة التقديم للوظائف المتاحة، التقديم متاح من خلال هذا الرابط اضغط هنا.