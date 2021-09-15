وزارة الهجرة المصرية تعلن عن وظائف شاغرة لأصحاب المؤهلات المتوسطة بألمانيا.. رابط وخطوات التقديم

هناك الكثير من المواطنين الذين يتابعون الإعلانات الخاصة بوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بشكل مستمر، حيث يرغب الكثير من الأشخاص في العمل بالخارج حتى يتمكن من تحقيق أهدافه وتوفير متطلبات الحياة له ولأسرته، وازدادت عمليات البحث بشكل كبير خلال الساعات القليل الماضية بعد أن أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج عن توفير عدد 20 فرصة عمل، ويبدو أن فرص العمل التي أتاحتها وزارة الهجرة تستهدف فئة معينة من المواطنين حيث أن الإعلان جاء مستهدفاً المواطنين الذين يمتلكون مؤهلات متوسطة من فنيين الكترونيات للعمل بألمانيا، ويأتي ذلك ضمن إطار ما تقوم به الحكومة المصري لحوكمة هجرة الأيدي العاملة، بحيث تنقل العمال في دول شمال إفريقيا وبين دول المنشأ والمقصد، وهذه الخطة تعرف بالبرنامج الإقليمي “THAMM”، ومن خلال الأسطر التالية سنقوم بالرد على كل التساؤلات المتكررة والمتعلقة بهذا الأمر فقط تابعوا معنا.

ما الوظائف التي أتاحتها وزارة الهجرة المصرية بألمانيا:

1/ مطلوب فنيين تخصص إلكترونيات لتكنولوجيا التشغيل.

2/ مطلوب فنيين تخصص إلكترونيات للأجهزة والأنظمة.

3/ مطلوب فنيين إلكترونيات تخصص نظم وتكنولوجيا التشغيل الآلي.

4/ مطلوب فنيين إلكترونيات تخصص تكنولوجيا الطاقة والبناء.

5/ مطلوب فنيين تخصص أنظمة كهربائية.

ما هي الشروط المطلوبة للالتحاق بالوظائف:

1/ ـأن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2/ ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عاماً.

3/ أن يكون المتقدم حاصل على إحدى التخصصات المطلوبة.

4/ أن يكون المتقدم حاصل على إحدى التخصصات المطلوبة.

5/ أن يكون حاصل على مؤهل متوسط دبلوم في مجال التخصص المطلوب.

6/ أن يكون لديه خبرة سابقة لا تقل عن سنتين في مجال العمل.

7/ أن يجيد اللغة الإنجليزية.

المستندات المطلوبة:

صورة من الرقم القومي + جواز السفر.

صورة شهادة الدبلوم الفني.

الموقف من التجنيد.

شهادة الخبرة.

كيفية التقديم للوظائف:

للمواطنين الراغبين في التقدم للوظائف المطلوبة يجب ملء استمارة التوظيف من خلال رابط ” موقع وظائف وزارة الهجرة المصرية “، ثم يقوم الشخص بإرسالها على الإيميل التالي ” [email protected]”، ومع العلم أيضا أن وزارة الهجرة لن تلتفت إلى الطلبات المكتوبة بخط اليد، بل يجب ملء الاستمارة بشكل إلكتروني، ولمعرفة المهام الوظيفية للتخصصات المطلوبة من خلال الملف التالي، علماً بأن آخر موعد لتلقي الطلبات سيكون يكون الأربعاء القادم الموافق 22 من شهر سبتمبر الجاري.