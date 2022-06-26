عاجل.. وزارة الداخلية تعلن عن شروط التقديم لوظيفة الأمن البيئي

قامت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن فتح باب التقديم لشغل الوظائف المتاحة بالأمن البيئي في كل المجالات والتخصصات، ولكن قامت الوزارة بوضع عدة شروط للالتحاق بهذه الوظيفة، وسوف نوضح لكم طريقة التسجيل في وظائف الأمن البيئي، بالإضافة إلي شروط الالتحاق الواجب توافرها للقبول في هذه الوظيفة.

يذكر أن قوات الأمن البيئي تتولي الكثير من المهام داخل المملكة العربية السعودية، مثل حماية الموارد البحرية، ومتابعة المخالفات البيئية، علاوة على ذلك تعبر هذه الوظيفة هي وظيفة عسكرية تتبع وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، ويرأسها وزير الداخلية السعودي “عبد العزيز بن سعود آل سعود”، لذلك هي وظيفة جيدة نقدم لكم شروطها و كيفية التسجيل لها.

طريقة التسجيل في وظيفة الأمن البيئي

أولاً : الدخول إلي منصة أبشر للتوظيف من خلال الضغط “هنا”.

ثانياً : تقوم باختيار أيقونة الوظائف الموجودة علي المنصة ثم تختار وظيفة الأمن البيئي.

ثالثاً : تقوم بإدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة عبر المنصة بدقة عالية.

رابعاً : تقوم بالتأكد من صحة البيانات الشخصية التي قومت بإدخالها عبر المنصة ثم تضغط علي كلمة موافق.

خامساً : تقوم بالضغط علي زر التالي ثم تقوم بالضغط عل زر حفظ

سادساً : تقوم بإدخال المعلومات المطلوبة عن المؤهل الخاص بك وتضغط تأكيد الطلب.

شروط التقديم لوظيفة الأمن البيئي

يجب أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية.

أن يكون حاصل على الشهادة الثانوية فأكثر أو ما يعادلها.

أن يكون المتقدم للوظيفة حسن السير والسلوك.

يكون عمر المتقدم من ١٨ إلي ٤٠ عام.

أن لا يكون المتقدم للالتحاق بالوظيفة لدية قضايا مخله بالشرف.

ان يقوم باجتياز كافة الاختبارات و المقابلات الشخصية.

عدم قبول المتزوج من غير سعودية.

عدم القبول لمن يعمل في وظائف الحكومية.

التخصصات المتاحة لشغل الوظيفة

يجب أن تحصل علي كليات أربع السنوات شهادة جماعية، وإليكم التخصصات :