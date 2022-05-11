هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض

أحمد مراد

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن  توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في الرياض، وذلك عبر موقع الهيئة الإلكتروني (بوابة التوظيف)، وجاءت طريقة التقديم لتلك الوظائف مرفقة للإعلان، بالإضافة إلى كافة التفاصيل الخاصة المطلوبة، ومتطلبات وشروط تلك الوظائف، وذلك على النحو الآتي ذكره.

هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض 1 11/5/2022 - 6:21 ص

الوظائف المطلوبة

1- أخصائي أول هندسة البيانات:

درجة البكالوريوس في التخصصات الآتية، أو ما يعادلها، وهذه التخصصات هي:

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  • علوم الحاسب.
  • تقنية المعلومات
  • الهندسة.
  • نظم المعلومات الإدارية.
  • نظم المعلومات.

كما يشترط أن يكون هناك خبرة عن 4 سنوات في المجال ذات الصلة.

2- أخصائي هندسة بيانات:

ويكون حاصلا على درجة البكالوريوس في التخصصات الآتية، أو ما يعادلها، وهي:

  • علوم الحاسب.
  • نظم المعلومات الإدارية.
  • نظم المعلومات.
  • تقنية المعلومات.
  • الهندسة.

ويشترط كذلك خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات الصلة.

3- أخصائي الاتفاقات والمواءمة الاستراتيجية:

درجة البكالوريوس في أحد التخصصات الآتية، أو ما يعادلها:

  • الهندسة.
  • إدارة الأعمال.

ويشترط كذلك ألا تقل الخبرة عن سنتين في المجال ذات الصلة.

 4- أخصائي هندسة الأمن السيبراني والحوكمة:

درجة البكالوريوس في التخصصات الآتية، أو ما يعادلها، وهذه التخصصات هي:

  • هندسة النظم.
  • تقنية المعلومات.
  • علوم الحاسب.

كما يشترط خبرة لا تقل عن 4 سنوات في المجال ذات الصلة.

وأعلنت الهيئة عن مواعيد التقديم المتاحة الآن، والتي بدأت الثلاثاء الموافق 9 شوال عام 1443 هجري، والموافق العاشر من مايو عام 2022، وسيتم الانتهاء من استقبال الطلبات عند الاكتفاء بالعدد المطلوب من التخصصات سالفة الذكر.

طريقة التقديم

وسيكون التقديم عبر الموقع الرسمي لهيئة المحتوى المحلي، والمشتريات الحكومية بالمملكة العربية السعودية.

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أحمد مراد

كاتب ومُدَون ناقل للمعرفة أهوى لعب الشطرنج، خريج آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام، حاصل على دبلوم عام فى التربية جامعة الأزهر، اشتغلت أكثر من عمل لكن يبقى التدوين والعمل الإعلامى شغفى وعشقى.


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