نسبة الناجحين في امتحانات البكالوريا تتجاوز 68 بالمائة أكثرهم من الإناث

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، قطاع التربية الوطنية، أن عدد الطلبة الناجحين والممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي في الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 2021، بلغ 221.031 ناجحا وناجحة، بنسبة نجاح بلغت 68,43% مقابل 63,08% في الدورة نفسها لعام 2020.

ووفق بلاغ للوزارة توصلت به “نجوم مصرية”، تشكل الإناث 55,54 % من مجموع الناجحات والناجحين الممدرسين، في حين بلغ عدد الحاصلين على ميزة لدى الممدرسين 116.518 بنسبة 52,72% من مجموع الناجحين.

كما حقق أعلى معدل عام على المستوى الوطني في هذه الدورة 19,53 من 20، بمسلك العلوم الفيزيائية – خيار فرنسية؛ وذلك بالمديرية الإقليمية مراكش – الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي.

وبلغت نسبة النجاح لدى الممدرسين في قطب الشعب العلمية والتقنية 66,55 % من مجموع الحاضرين في اختبارات هذه الشعب. أما في قطب الشعب الأدبية والأصيلة، فقد بلغت هذه النسبة 73,29% من مجموع الحاضرين في اختبارات هذه الشعب.

وبالنسبة إلى المسالك الدولية للبكالوريا المغربية التي اجتازها 90.016 مترشحة ومترشحا، فقد بلغت نسبة النجاح 78,35%؛ فيما بلغت بالنسبة إلى مسالك البكالوريا المهنية 59,52 % من مجموع الحاضرين في اختبارات هذه المسالك والذين يبلغ عددهم 6205 من المترشحات والمترشحين.

وبالنسبة للمترشحين في وضعية إعاقة الذين استفادوا من تكييف اختبارات الامتحان الوطني الموحد وظروف الإجراء والتصحيح، فقد بلغت نسبة النجاح في صفوفهم 67,63%.

وللتذكير، فقد حضر لاجتياز اختبارات هذه الدورة 323.022 مترشحة ومترشحا من الممدرسين بنسبة بلغت 95,15%.

وبلغت نسبة النجاح لدى المترشحين الأحرار 41,93% مقابل 30,61% في الدورة نفسها سنة 2020، مع الإشارة إلى أن نسبة الحضور في صفوف هذه الفئة بلغت %60,61.

ويصل العدد الإجمالي للمترشحات والمترشحين الممدرسين المسموح لهم باجتياز الدورة الاستدراكية إلى 92.581 مترشحة ومترشحا؛ في حين يبلغ العدد الإجمالي للمترشحات والمترشحين الأحرار الذين سيجتازون هذه الدورة 56.813، حيث ستجرى هذه الدورة كما هو مقرر أيام 05 و06 و07 و08 يوليوز المقبل، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم الـ11 من الشهر ذاته.