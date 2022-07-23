موعد التقديم في وظائف مسابقة الأزهر لتعيين معلمين

وظائف بالأزهر الشريف ويبدأ التقديم قبل بداية العام الدراسي، وقبل نهاية شهر يوليو لعام 2022، وذلك كما أعلنت بوابة الوظائف الحكومية وبوابة الأزهر الشريف

مسابقة الأزهر الشريف ٢٠٢٢م

صرح الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف عن مسابقة جديدة لتعيين (١٦) ألف معلم بالمعاهد الأزهرية، وأنه قد تم التقدم بطلب إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للقيام بتعيين المدرسين في مختلف المجالات بالمعاهد الأزهرية بكافة المحافظات، وقد أعلن الدكتور محمد الجويني، بأن الأزهر الشريف يعاني من وجد عجز في مجالات مختلفة ، والتي يحتاجها جميع المعاهد الأزهرية على كافة أنحاء الجمهورية، وذلك قبل الإعلان عن التفاصيل الكاملة بعد أن يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالموافقة.

التخصصات المطلوبة

– معلم مساعد قرآن كريم من خريجي جامعة الأزهر الشريف تخصص(علوم شرعية، وعلوم عربية).

– معلم مساعد(رياضيات) من خريجي كليات التربية أو العلوم بجامعة الأزهر الشريف أو من خريجي إحدى الجامعات الأخرى تخصص الرياضيات.

– معلم مساعد لغة إنجليزية من خريجي كليات الألسن، والآداب، والتربية، واللغات والترجمة والدراسات الإنسانية تخصص لغة إنجليزية.

– معلم مساعد رياض أطفال من الإناث من خريجات كليات رياض الأطفال، كليات الدراسات الإنسانية، كليات التربية قسم طفولة.

شروط التقدم للوظائف المعلنة

يشترط في من يريد التقدم لشغل وظائف معلمي الأزهر الشريف ضرورة توافر الشروط الآتية:

١- أن لا يزيد سنه عن (٤٠) عام وقت الإعلان.

٢- أن يجتاز المتقدم كافة الاختبارات التحريرية والشفوية والمقابلة الشخصية.

٣- أن لا يقل التقدير العام عن جيد في المؤهل الجامعي.

٥- الأولوية في التعيين ستكون لأبناء المراكز المطلوب شغلها كما هو مبين في الإعلان، ثم باقي المراكز الأخرى على مستوى المحافظة.

٥- لا يحق للمتقدم طلب النقل إلا بعد مرور خمسة سنوات من تاريخ استلامه العمل.

٦- التقدم لشغل الوظائف المعلنة يكون وفق النطاق الجغرافي الوارد ذكره بالإعلان، ويتم التأكد من ذلك من خلال بطاقة الرقم القومي.

٧- يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية وقت التقديم لشغل الوظائف المعلن عنها.

٨- أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية وقت التقدم لأداء الاختبارات.

٩- سوف يتم استكمال نسبة ٥% معاقين والذين لم يتم تعيينهم في مسابقات سابقة.

الأوراق المطلوبة للتقديم بمسابقة تعيينات الأزهر الشريف لعام ٢٠٢٢م

١- نسخة شهادة الميلاد مميكنة وحديثة.

٢- نسخة من بطاقة الرقم القومي سارية.

٣- نسخة من شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو شهادة الإعفاء للذكور.

٤- شهادة تأدية الخدمة العامة للفتيات.

٥- نسخة من شهادة المؤهل الدراسي.

٦- نسخة من شهادة الخبرة إن وجدت.

٧- صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

٨- فيش حديث موجه للتنظيم والإدارة( الأزهر الشريف) عند التقديم.

ومن المتوقع فتح موقع التقديم على بوابة الأزهر الشريف أو بوابة الوظائف الحكومية خلال شهر أغسطس ٢٠٢٢م إن شاء الله، وعقب الانتهاء من امتحانات الثانوية الأزهرية وظهور النتائج.

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فرصنا

لمعرفة الوظائف التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة النقل والمواصلات للعمل في مشروع القطار الكهربي السريع، والذي تشرف عليه الشركة الفرنسية.