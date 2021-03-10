مسابقة الشبه الطبي 2021: توضيح هام بخصوص قبول ملف التسجيل

متابعي موقع نجوم مصرية في الجزائر يسرنا ان نقدم لكم توضيح هام جدا بخصوص المسجلين في مسابقة الشبه الطبي 2021.

1- لِمَعرفة إذا ما تم قبول ملف تسجيلكم في مسابقة الشبه الطبي للالتحاق بالتكوين المتخصص لمساعدي التمريض، مساعدي جراحي الأسنان وأعوان رعاية أطفال للصحة العمومية، ندعوا الجميع للوُلُوج إلى حسابهم الخاص على موقع التّسجيلات التّالي: http://formation.sante.gov.dz

باستعمال “اسم المُستخدم” وَ “كلمة السر” الخاصين بكم. حيث ستجدون ملاحظة: “تم قبول ملفكم، يرجى تحميل وطبع الاستدعاء يوم الاثنين 08 مارس 2021” (كما هو موضّح في الصّورة 01).



2- في حالة رفض ملفكم لأي سبب (سيتمّ ذِكر سبب الرفض)، يمكنكم بعدها إيداع طعن بصفة عاديّة على مستوى حسابكم الخاصّ على الموقع، وذلك بإعادة التسجيل مرة أخرى وِفق الخطوات التي سنذكرها لكم، سواءً بتصحيح الخطأ المَذكور، أو بتقديم أي وثيقة أخرى ناقصة إلى غير ذلك، وهذا أمر عادي يمكن تداركه عن طريق الضغط على خيار “تصحيح المَعلومات” (والصورة المرفقة أسفله توضح لكم ذلك ) مع إعادة ملأ الاستمارة الإلكترونيّة الّتي تنبثق لكم، بالمَعلومات الشخصية الصحيحة، ثم التأكد منها بعناية فائقة لتفادي أي خطأ آخر. وبعد ذلك تضغط في الأخير على زر “تسجيل”. تجدر الإشارة إلى أن اليوم الخميس 11 مارس 2021، هو آخر أجل لإيداع الطّعون والتّصحيح على مستوى موقع التّسجيلات. على أن يتمّ الرّد عليكم وتظهر النتيجة يوم: الأحد 14 مارس 2021 من خلال الحساب الخاص على الموقع أيضا.

قد يهمك: الإعلان عن فتح مسابقات التوظيف في تخصصات الشبه الطبي





بعد كل هذا يتعين على جميع المقبولين الدخول إلى حسابهم الشخصي لتحميل وطبع الاستدعاء لإجراء المسابقة، وهذا يوم: الإتنين 15 مارس 2021.

ليكون تاريخ إجراء المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص لمساعدي التمريض، مساعدي جراحي الأسنان، و أعوان رعاية الأطفال للصحة العموميّة، يوم: السبت 20 مارس 2021.