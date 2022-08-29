ما هو أوبر الذي سمعنا عنه كثيرًا في السنوات الأخيرة؟ كم يربح سائق Uber؟ وكيفية تسجيل في أوبر؟

إنها حقيقة لا يمكن إنكارها وهي أن تطوير التكنولوجيا يجعل حياة الناس أسهل. اعتبارًا من عام 2022، يمكننا بسهولة القيام بكل العمل تقريبًا بفضل الهواتف الذكية الموجودة في جيوبنا. Uber هو أيضًا تطبيق يسمح للأشخاص بالاتصال بسيارة أجرة من هواتفهم المحمولة إلى مواقعهم. إذن ما هي أوبر، التي سمعنا اسمها كثيرًا في السنوات الأخيرة؟ كم يربح سائق أوبر؟ كيف تصبح سائق أوبر؟

ما هي اوبر؟

أوبر هو تطبيق تم تطويره كبديل لسيارات الأجرة. مع Uber، يمكن للمستخدمين تحديد وجهتهم مسبقًا من تطبيق الهاتف المحمول والحصول على معلومات حول تكلفة الرحلة مسبقًا. نظرًا لأنه يمكن السداد عن طريق بطاقة الائتمان، يمكن إكمال عملية دفع ثمن الرحلة دون الاتصال بسائق أوبر. هناك أيضًا فئات مختلفة من مركبات Uber. تختلف الأجرة حسب نوع السيارة التي تريد السفر فيها.

كيف تصبح سائق أوبر؟

يجب على المستخدمين الذين يرغبون في أن يصبحوا سائقين في أوبر تلبية متطلبات معينة. يجب أن يكون عمرهم أكثر من 21 عامًا، وأن يكون لديهم سجل جنائي نظيف، ويحتوي على العديد من المستندات، بما في ذلك تراخيص المركبات. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تستوفي السيارة التي ستستخدمها عندما تصبح سائقًا بعض الشروط.

رخصة السائق

بطاقة سائق

سجل جنائي نظيف

رخصة المركبة

صورة ملف تعريف السائق

إذا استوفيت هذه الشروط، يجب عليك الانتقال إلى موقع أوبر أو التطبيق والتقدم باتباع الخطوات التسجيل في Uber. في هذه المرحلة، إذا عاد موظف أوبر إليك وقدمت إجابة إيجابية، فإنك تدخل فترة تجريبية تتراوح بين 15 يومًا حتى 1.5 شهرًا. بمجرد اجتياز مرحلة الاختبار، فأنت مؤهل لتصبح شريكًا سائقًا في Uber.

كم يربح سائق أوبر؟

في الأول، يجب أن نشير إلى أن شركاء أوبر السائقين يربحون المال من كل راكب يأخذونه. كلما زاد عدد الركاب الذين تنقلهم في يوم عمل، زادت أرباحك بشكل طبيعي. من ناحية أخرى، فإن طول مسافة الراكب والنصائح التي سيتركها لك الزبون هي أيضًا العوامل المحددة هنا. تقوم المنصة بخصم 25 بالمائة من أرباحك.