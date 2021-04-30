كتابة السيرة الذاتية باحترافية والحصول على وظيفة أحلامك بكل سهولة

في هذا المقال بإذن الله سنتاول موضوع بالغ الأهمية يهم قطاع كبير وشريحة كبيرة من المجتمع وهو كيفية كتابة السيرة الذاتية باحترافية، ما هي أسئلة المقابلات الشخصية وإجاباتها، كيف تجتاز المقابلات الشخصية بنجاح، تجنب هذه الأشياء فى المقابلة الشخصية ، كيف تحصل علي وظيفة أحلامك بكل سهولة، فهيا بنا معاً نخوض هذه الرحلة الشيقة بكل جوانبها حيث سنتاول كل جانب بشيء من التفصيل.



( أولاً ) .. كتابة السيرة الذاتية باحترافية



ما هي السيرة الذاتية أو الـ (CV) :

السيرة الذاتية وتعني سيرة الحياة وهي مستندٌ مفصّل يوضّح خبرة الفرد الوظيفية ومسيرته الأكاديمية، وهي اختصارًا للكلمة اللاتينية (Curriculum Vitae).

تُستخدم السيرة الذاتية في الغالب عند التقديم لفرصة عمل أو تدريب لكنّها قد تُطلب أيضًا عن التقدّم لمنحة دراسية أو غيرها من الفرص المختلفة.

أ – أقسام السيرة الذاتية (CV) :



تتضمّن أغلب السير الذاتية الأقسام التالية :

( المعلومات الشخصية – المؤهلات العلمية – الخبرات العملية – المهارات – المراجع – الهوايات – الجوائز والمنشورات )

ب – أنواع السيرة الذاتية :

السيرة الذاتية المبنية علي المهارات (Skills-based CV)

السيرة الذاتية الزمنية ( Reverse Chronological CV )

السيرة الذاتية الأكاديمية (Academic CV)



ج – أهمية السيرة الذاتية :

تعتبر طريقة تعرف بها عن نفسك و تسويق بها مهاراتك.

تعتبر وسيلتك الأولي للوصول إلي المقابلة الشخصية.

وسيلة جيدة لتذكيرك بكل ما حققته من إنجازات.

تمكنك السيرة الذاتية من التعرف علي نقاط قوتك و نقاط ضعفك.

د – نصائح عند كتابة السيرة الذاتية :

كن عملياً.

خصص سيرتك الذاتية.

عرف بنفسك

تجنب الفجوات الزمنية.

حدث سيرتك الذاتية باستمرار

إنتبه للأخطاء.

كن صادقاً .

. استخدم بعض الأرقام.

اهتم بالمظهر الخارجي .

. اختر كلماتك بعناية.

حافظ علي النسخة الورقية عند إرسالها.

( ثانياً ) .. أسئلة المقابلات الشخصية وإجاباتها

أ – تعريف المقابلة الوظيفية :

مقابلة العمل تعرف بأنها لقاء يجمع بين المتقدم للوظيفة وصاحب العمل وجهاً لوجه و فيها يتم فيها تعريف صاحب العمل بالمتقدم للوظيفة بشكل أكبر وعن قرب.

ب – أنواع المقابلات الوظيفية :

المقابلات الشخصية .

مقابلات الفريق.

المقابلات المبنية علي الكفاءة.

المقابلات الهاتفية.

مقابلات الفيديو.



ج – أسئلة المقابلات الشخصية و إجاباتها

حدثنا عن نفسك .

. لماذا تريد الحصول علي هذه الوظيفة أو العمل بالشركة .

. حدثنا عن مسيرتك المهنية.

مالذي يجعلك المرشح الأفضل لهذه الوظيفة .

. الاسئلة السلوكية .

. ما الذي تعرفه عن شركتنا.

ما هي أهدافك المستقبلية.

أسئلة خاصة بالوظيفة.

الأسئلة الختامية.

( ثالثاً ) .. اجتياز المقابلات الشخصية بنجاح

درب نفسك علي مقابلة العمل.

اقرأ الوصف الوظيفي جيداً.

اختر اللباس المناسب.

قم بعمل بحث كافي عن الشركة.

أجب عن الأسئلة بطريقة مباشرة و واضحة.

اهتم بلغة الجسد.

اطرح أسئلتك علي مسؤول المقابلة حول ما تريد معرفته عن الشركة.

(رابعاً ) .. أسباب تؤدي إلي رفضك فى المقابلة الشخصية

تجنب هذه الأشياء فى المقابلة الشخصية

ضعف الثقة بالنفس :

: الجهل بالقدرات الشخصية.

قلة الخبرة.

عدم البحث في المكان الصحيح .

. إرتكاب بعض الأخطاء الشائعة القاتلة فى المقابلة.

وفي الختام أرجو أن تكونوا استفدتم من هذا المقال وهذه الرحلة الشيقة عن هذا الموضوع بالغ الأهمية والذي يهم قطاع كبير وشريحة كبيرة من المجتمع وهو كيفية كتابة السيرة الذاتية باحترافية، ما هي أسئلة المقابلات الشخصية وإجاباتها، كيف تجتاز المقابلات الشخصية بنجاح، تجنب هذه الأشياء فى المقابلة الشخصية وكيف تحصل علي وظيفة أحلامك بكل سهولة أرجو أن تكونوا قد استفدتم و استمتعتم بهذا المقال.

دمتم في رعاية الله و أمنه.

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.