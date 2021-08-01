فرص و شواغر متاحة و خالية للعمل في دولة الكويت 1/8/2021

لكل باحث عن فرصة عمل في دولة الكويت, قمنا في هذه المقالة بتوفير أهم فرص العمل المتاحة و الخالية في الكويت, كافة التفاصيل مذكورة يرجى القراءة بتأني و البحث عن الشاغر المناسب لكم.

أهم فرص العمل المتاحة في دولة الكويت بتاريخ 1/8/2021

١- شركة كويتية بحاجة إلى عامل تحميل وتفريغ للعمل بنظام دوام كامل, بشرط توفر إقامة قابلة للتحويل العمر ٣٥ أو أقل.

كما و ترغب الشركة نفسها و العاملة بتوصيل المنتجات الاستهلاكية برفد كادرها العمالي بمجموعة سائقين جير عادي للعمل لديها.

أهم الشروط المطلوبة:

– إقامة يمكن تحويلها.

– رخصة قيادة كويتية.

– تحمل ضغط العمل.

– يمكن استلام العمل فورا.

– خبرة في المجال

على السادة الراغبين بالعمل يرجى ارسال السيره الذاتيه او الاتصال علي رقم ٥٦٥٦٥٥٨١/56565581.

أو يمكنكم الحضور إلى مقر شركة خيطان مجمع الدبوس الطابق الثالث المكتب رقم 11.

2- بحاجة إلى فنيي كهرباؤ Gi, يتم الدفع كل يوم خميس, الأجرة اليوم تبلغ 17 دينار كويتي

للتواصل على الرقم التالي 66602322

3- بحاجة إلى فنيي وعمال قص زجاج للعمل في مصنع بالري للتواصل واتساب 50100095

يجب تحويل الإقامة إلى عقد اهلي, الخبرة غير ضرورية و العمل متاح لكافة الجنسيات

4- سلسلة مطاعم كبرى في الكويت ترغب في رفد طاقمها بالاختصاصات التالية:

بحاجة إلى سيلز وسيرفس وسوبرر فايزر ذكور و إناث مطلوب توافر خبرة سابقة, مع توافر إقامة قابلة للتحويل.

مطلوب عاملات نظافة من الجنسية الهندية.

عمال نظافة جنسية هندية اناث فقط

للتواصل أو إرسال CV على الرقم 99086456 بين الساعة 11 صباحا حتى الساعة 6 مساء

5- بحاجة إلى محاسب خبرة في المجال يجيد العمل على برامج المحاسبة و يتقن اللغة الإنكليزية قراءة و كتابة و محادثة, مع تواف خبرة في السكرتارية, للتواصل عبر الهاتف ٦٥٦١٧٠٠٩

6- شركة امنية ترغب برفد كادرها بكوكبة جديدى من الحراس للعمل بالمجال الأمني و الحراسة, العمل بنظام الورديات صباحي و مسائي و ليلي.

على السادة الراغبين في العمل يرجى التواصل90903568

7- محل عصائر في منطقة السالمية يرغب بتوظيف سائقين للعمل لديه بنظام 6 ساعات أو 12 ساعة, أجرة الساعة 1.25 دينار كويتي, الحساب بشكل يومي.

للتواصل على الرقم التالي: 55903105

8- بحاجة إلى عاما يجيد الطباعة للعمل في مركز خاص مهتم بشؤون الطلبة, دوام كامل و يشترط توفير إقامة قابلة للتحويل

للتواصل على الهاتف التالي 98826126

9- ترغب شركة كبرى مختصة بالهدايا و أشياء أخرى, بتوظيف عدد من الإناث بصفة كاشير, يتم تحديد الراتب بعد المقابلة الأولى, على ان تتوافر لدى الراغبات في الحصول على فرصة العمل الشروط التالية:

– إجادة اللغة العربية و اللغة الإنجليزية.

– خبرة سابقة في المجال.

– العمر لا يتعدى 35 سنة.

– إقامة قابلة للتحويل.

للتواصل على الواتساب عبر الرقم التالي: 55903790

10-مطعم في منطقة العقلية ترغب في توظيف سائق براتب و قدره 200دينار, الدوام 12 ساعة, يتوفر الطعام و المسكن, على السادة الراغبين بالعمل التواصل على الرقم +965 9947 9300