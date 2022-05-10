فرص عمل بالبنك الأهلى المصرى لحديثي التخرج

أعلن البنك الأهلى المصرى عن فرص عمل شاغره لحديثي التخرج لعام ٢٠١٨ و ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ و ٢٠٢١.

شروط التقدم:

يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالي من إحدى الجامعات أو الكليات أو الاكاديميات أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

ان يكون المتقدمين من الحاصلين على تقدير عام تراكمي جيد فأعلى.

ألا يكون للمتقدم اقارب بالبنك من الدرجة الاولى حتى الدرجة الثالثة نسب او حتى الدرجة الثانية مصاهرة وفقا والجدول المرفق.

ألا يزيد سن المتقدم عن 28 عام في تاريخ الموافقة على التعيين.

يشترط ان يكون محل الإقامة للمرشح مطابق للرقم القومى

الكليات والتخصصات المطلوبة :

تجارة (محاسبة، ضرائب، تمويل، تسويق، إدارة، تجارة خارجية)

إدارة اعمال (بنوك، ائتمان، مالية، موارد بشرية، نظم ومعلومات إدارية، منشأة مالية، إدارة اعمال دولية، لوجستيات، تسويق)

اقتصاد وعلوم سياسية (اقتصاد، إحصاء)

تكنولوجيا المعلومات

حاسبات ومعلومات

هندسة حاسبات (حاسبات، اتصالات)

حقوق

لينك التقديم

https://www.nbe.com.eg/NBE/E/#/AR/HRApplications