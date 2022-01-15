عاجل| بدء التقديم بالوظائف الشاغرة لحاملي البكالوريوس بوزارة الصحة السعودية 1443هـ
استكمالا للجهود المبذولة من جميع الجهات بالمملكة ودعما لتوطين الوظائف الحكومية واستغلال أبناء الوطن في جميع المجالات وترسيخ فكرة الاعتماد على الشباب في رؤية المملكة 2030 فقد أعلنت وزارة الصحة السعودية عن توفر وظائف لحملة البكالوريوس في تخصصات الأمن المعلوماتي والأمن السيبراني للعمل وسد العجز في المناطق المختلفة
شروط التقديم للوظائف الشاغرة لحاملي البكالوريوس بوزارة الصحة
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
- يتم إرفاق وثيقة التخرج بها التقدير العام وتاريخ التخرج والمعدل التراكمي أو النسبة المئوية العامة
- في حالة المؤهلات الخارجية يتم إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم ومفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي
- يتم إرفاق سنوات الخبرة السابقة إن وجدت وأيضا الشهادات العلمية لأي كورس في نفس مجال الوظيفة
- يتم إرفاق شهادة التأمينات الاجتماعية بالمستندات المطلوبة
- لا يمكن التقديم على وظيفتين في نفس الإعلان وإلا يتم رفض الطلب
- لا يمكنك تعديل الرغبات بعد تأكيد طلب التقديم وفي حالة حدوث ذلك يتم رفض الطلب
- يتم عمل مقابلة شخصية للمتقدمين على الوظائف المعلنة لاختيار المقبولين
موعد ورابط التقديم على الوظائف الشاغرة لحاملي البكالوريوس بوزارة الصحة
يبدأ التقديم يوم الأحد الموافق 1443/06/13 هـ وينتهي التقديم يوم الخميس الموافق 1443/06/24 هـ ويتم التقديم عبر بوابة التوظيف من خلال رابط منصة التوظيف بوزارة الصحة ويتم إعلام المقبولين بعد انتهاء مراجعة الطلبات والبيانات المقدمة وعمل المقابلات الشخصية للمتقدمين وللاستفسار عن أي معلومات من خلال موقع وزارة الصحة السعودية أو من خلال الاتصال رقم 937 أو متابعة الأسئلة والاستفسارات الشائعة على موقع الوزارة