عاجل| بدء التقديم بالوظائف الشاغرة لحاملي البكالوريوس بوزارة الصحة السعودية 1443هـ

استكمالا للجهود المبذولة من جميع الجهات بالمملكة ودعما لتوطين الوظائف الحكومية واستغلال أبناء الوطن في جميع المجالات وترسيخ فكرة الاعتماد على الشباب في رؤية المملكة 2030 فقد أعلنت وزارة الصحة السعودية عن توفر وظائف لحملة البكالوريوس في تخصصات الأمن المعلوماتي والأمن السيبراني للعمل وسد العجز في المناطق المختلفة

شروط التقديم للوظائف الشاغرة لحاملي البكالوريوس بوزارة الصحة

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

يتم إرفاق وثيقة التخرج بها التقدير العام وتاريخ التخرج والمعدل التراكمي أو النسبة المئوية العامة

في حالة المؤهلات الخارجية يتم إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم ومفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي

يتم إرفاق سنوات الخبرة السابقة إن وجدت وأيضا الشهادات العلمية لأي كورس في نفس مجال الوظيفة

يتم إرفاق شهادة التأمينات الاجتماعية بالمستندات المطلوبة

لا يمكن التقديم على وظيفتين في نفس الإعلان وإلا يتم رفض الطلب

لا يمكنك تعديل الرغبات بعد تأكيد طلب التقديم وفي حالة حدوث ذلك يتم رفض الطلب

يتم عمل مقابلة شخصية للمتقدمين على الوظائف المعلنة لاختيار المقبولين

موعد ورابط التقديم على الوظائف الشاغرة لحاملي البكالوريوس بوزارة الصحة

يبدأ التقديم يوم الأحد الموافق 1443/06/13 هـ وينتهي التقديم يوم الخميس الموافق 1443/06/24 هـ ويتم التقديم عبر بوابة التوظيف من خلال رابط منصة التوظيف بوزارة الصحة ويتم إعلام المقبولين بعد انتهاء مراجعة الطلبات والبيانات المقدمة وعمل المقابلات الشخصية للمتقدمين وللاستفسار عن أي معلومات من خلال موقع وزارة الصحة السعودية أو من خلال الاتصال رقم 937 أو متابعة الأسئلة والاستفسارات الشائعة على موقع الوزارة