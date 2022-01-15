شروط وكيفية التسجيل فى وظائف الحراسات المدرسية السعودية برقم الهوية 1443- 2022

تسعى الحكومة السعودية الى خلق فرص حقيقية للشباب السعودي للعمل فى كافة المجالات. وتعتبر مهنة الحراسات الامنية من المهن المطلوبة بشكل كبير فى المجتمع السعودى والتى تخضع للعديد من القوانين والشروط للمتقدمين لمهنة الحراسات الامنية. حيث ان حارس المدرسة يقوم بالعديد من الاعمال الهامة من اجل توفير الحماية للطلاب والممتلكات الموجودة فى المدرسة. وسوف نوضح ما هي الشروط اللازمة وكيفية التسجيل في مهنة الحراسات الأمنية السعودية في الخطوات التالية

شروط التقديم بمهنة الحراسات الامنية السعودية 1443- 2022

ان يكون المتقدم سعودي الجنسية. الايزيد المؤهل التعليمي للمتقدم عن شهادة الثانوية العامة أو اجادة القراءة والكتابة.

يكون مقر السكن الخاص بالمتقدم مكة المكرمة مع تقديم ما يثبت ذلك.

أن يكون المتقدم لائقا طبيا.

كما أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

كما ينبغي أن يكون المتقدم من المسجلين فى برنامج ساعد بوزارة الخدمة المدنية.

كذلك ألا يكون المتقدم متقاعد من وظيفة حكومية او تامينات اجتماعية.

ايضا الا يكون قد حكم على المتقدم فى قضية مخلة بالشرف والأمانة.

ألا يقل عمر المتقدم عن 35 عام بالنسبة لمدارس البنات.

ولا يقل عن 25 عام لمدارس البنين.

نجاح المتقدم فى المقابلة الشخصية.

المهام التي يقوم بها حارس المدرسة

التحقق من هوية ولي الامر

كذلك التحقق من هوية الزوار وأسباب الزيارة.

الالمام بكافة اجهزة ومعدات السلامة.

كذلك الإلمام بمداخل ومخارج الطوارئ بالمدرسة.

التحقق من خروج جميع الطلاب فى نهاية اليوم الدراسى

إبلاغ المدرسة بأي أمر يمثل خطورة على سلامة الطلاب.

إبلاغ المدرسة فى اسرع وقت فى حالة ثبوت مخالفات تتعلق بسلامة الطلاب.

كيفية التسجيل فى وظائف الحراسات الأمنية

الدخول على الموقع الرسمى لوزارة الخدمة المدنية. او الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم السعودية.

تسجيل الدخول وإدخال كافة البيانات المطلوبة.

إدخال رقم الهوية ثم كلمة السر المناسبة وتكون سهلة.

ذكر الجنس ذكر أو أنثى.

ادخال رمز التحقق ثم الضغط على أيقونة الدخول فى الاسفل.

ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض الخطط التي يتم تنفيذها من قبل إدارة الأمن والسلامة في جميع المدارس السعودية. حيث تنفذ خطط افتراضية دورية فى جميع مدارس المملكة بمعدل أربع خطط لكل مدرسة. موزعة على الفصلين الدراسيين. يتم فيها تدريب الطلاب والطالبات ومنسوبي المدرسة على هذه الخطط لتطبيقها فى حالة حدوث اى طارئ فى المدرسة او محيطها حفاظا على سلامتهم.